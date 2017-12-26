Tuzla'da koku paniği; Kaynağı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokudan etkilenerek hastanelere başvuran 60 kişinin tedavileri tamamlandı.

Tuzla'da yayılan kokunun kaynağı belirlendi

Kimyasal atıktan yayılan kokudan kaynaklanan solunum güçlüğü, göz ve genizlerinde yanma şikayetleri bulunan 60 kişi, Tuzla Devlet, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine başvurdu. Bu kişiler, söz konusu hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Tuzla Devlet Hastanesine gelen vatandaşları ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, Tuzla gibi İstanbul'un halen sayfiye semti olarak bilinen bir ilçesinin bu tür vakalarla anılmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihmalinin bulunduğunu ileri süren Hamzaçebi, kokuya neden olan durumun aslında her gün yaşandığını, özellikle son olayda dikkati çekmesine ise deşarj işlemlerinin bu kez yüksek dozajda yapılmasının neden olduğunu iddia etti.

Tuzla'da dün akşam bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

KİMYASAL ATIK NEDEN OLDU

Kokudan rahatsız olarak hastaneye başvuran onlarca kişi ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Akşam 21.30 sıralarından itibaren Tuzla'da etkili olan yoğun ve genizleri yakan koku nedeniyle belediyle, AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmaların ardından kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kokunun tespit edildiği noktada ekipler kokunun giderilmesi için yoğun bir çalışma sarf etti.

HASTANELERE AKIN EDEN 50'Yİ AŞKIN KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Ekipler çalışmalarını sürdürürken yayılan koku nedeniyle çok sayıda kişi ilçedeki hastanelere akın etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi'nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

35 KİŞİ HALA HASTANEDE

Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.