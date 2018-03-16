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Tuzla Piyade Okulu davasında 5 ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı​.

Tuzla Piyade Okulu davasında 5 ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı​.

16 Mart 2018 Cuma 23:28
Tuzla Piyade Okulu davasında 5 ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve talepleri alındı.

Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan’ı ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık teğmenler Emre Poyraz, Hüseyin Vurucu’ya 8 yıl 1 ay 15'er gün, Hüseyin Gümüş, Rıdvan Eray Başbuğ'a 7 yıl 6'şar ay, yüzbaşı Mustafa Akduman ile Şuayp Furkan Dursun'a da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, teğmenler Efraim Yılmaz, Emrah Özdemir, Hakan Demirel, Hüseyin Filibe, İdris Karaduran, İsmail Meydan, Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, üsteğmen Ömer Faruk Akar ile firari sanık Murat Çoban’ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın tahliyesine hükmetti.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu, Melike Gallenkuş

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Türkiye
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