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Uçakta yol parası toplayan gençler izlenme rekoru kırdı

Formulaz Ekibi'nin THY Trabzon İstanbul uçağında yol parasını elden ele uzatarak kaptana doğru göndermesini konu alan video sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Uçakta yol parası toplayan gençler izlenme rekoru kırdı

Formulaz Ekibi'nin THY Trabzon İstanbul uçağında yol parasını elden ele uzatarak kaptana doğru göndermesini konu alan video sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

17 Eylül 2017 Pazar 11:48
Uçakta yol parası toplayan gençler izlenme rekoru kırdı

Uçakta yol parası toplayan gençler izlenme rekoru kırdı


Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Formulaz Yarışmaları'na katılmak için yola çıkan Ardeşen ekibi, sosyal medyada izlenme rekorları kıran video çekimine imzasını attı. Uçakta yol parasını elden ele 'Kaptana uzatırmısın' diyerek uzatan Formulaz Ekibi'nin görüntüleri sosyal medyanın en çok izlediği videolar arasına girdi.

ELDEN ELE PARA UZATTILAR

Trabzon-İstanbul uçağında Karadenizli yolcuların elden ele kaptana bilet parası uzattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü


Karadenizli bir grubun elden ele kaptana bilet parası uzattığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca Beldesinden yola çıkan, İstanbul Sarıyer'de düzenlenecek olan 'Formulaz Tahta Araba' yarışlarında mücadele etmek için İstanbul'a gitmekte olan yarışmacıları taşıyan Trabzon - İstanbul uçağında seyahat eden yarışmacıların elden ele kaptana bilet parası uzattığı görüntüler kısa sürede paylaşım ve izlenme rekoru kırarak sosyal medyada fenomen halinde geldi.

Formulaz nefes kesti
Formulaz nefes kesti
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Anahtar Kelimeler:
FormulazUçakta Yol ParasıSarıyer Belediyesi
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