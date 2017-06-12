Uçan balonlar, Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğini etkiliyor

Atatürk Havalimanı çevresinde oturanların, uçuş trafiğini aksatan eğlenceleri bir türlü engellenemiyor. Daha önce dronlu, lazer ışıklı tacizlerin sık sık gündeme geldiği bölgede bu kez uçan balonlar pilotların kabusu haline geldi. Çocuklar tarafından gökyüzüne bırakılan uçan balonlar İstanbul Atatürk Havalimanı pistinin üzerine kadar geldi. Kalkış için pist başında bekleyen THY uçağını pilotu balonları görünce Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi'nde görevli hava trafik kontrolörüne "Pist üzerinde en az 7-8 tanesi bir araya bağlı uçan balonlar geçiyor. O yüzden pist üzerinde bekliyoruz" diyerek durumu rapor etti.Daha önce de yaşanan ve hava trafiğini etkileyen bu tür durumlarda uçakların iniş ve kalkış yaptığı güzergahlarda uçurulan uçurtmalar ve balonları gören pilotlar, uçuş güvenliğini tehlikeye yol açmaması için kuleyi bilgilendiriyor. Kule görevlileri de polisle temasa geçerek uçuş güzergahlarında balon ve uçurtma uçurulmasına engel oluyorlar..Cumartesi günü Florya çevresinden çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldığı öğrenilen uçan balonlar Atatürk Havalimanı pist üzerine kadar geldi. Saat 15:37'de dış hat uçuşu yapacak olan kalkış için pist başında bekleyen THY uçağının pilotu Florya-Sefaköy yönündeki pist üzerinde uçan balonları görmesi ve kuleyi uyarması ses kayıtlarına yansıdı. Pilot, hava trafik kontrolörüne "Şu an tam pistin üzerinde uçan balonlar geçiyor böyle en az 7- 8 tane bir araya bağlı efendim. Birer birer balonlar geçiyor. O yüzden bekliyoruz pist üzerinde " anonsunu yaptı.