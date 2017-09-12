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"Üçüncü havaalanı gayrimenkulü hareketlendiriyor"

- Milliyetemlak.com verilerine göre, üçüncü havaalanı ile birlikte civar semtlerdeki gayrimenkul piyasasında hareketlenme yaşanıyor

"Üçüncü havaalanı gayrimenkulü hareketlendiriyor"

- Milliyetemlak.com verilerine göre, üçüncü havaalanı ile birlikte civar semtlerdeki gayrimenkul piyasasında hareketlenme yaşanıyor

12 Eylül 2017 Salı 12:15

İSTANBUL (AA) - Milliyetemlak.com verilerine göre, üçüncü havaalanı ile birlikte civar semtlerdeki gayrimenkul piyasasında hareketlenme yaşanıyor.

Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Karadeniz'e komşu Arnavutköy ilçesindeki büyük alanda 2013 yılında yapımına başlanan üçüncü havaalanı projesiyle civar semtlerdeki emlak piyasası canlandı. Yıllık yaklaşık 150 milyon yolcu kapasiteli havaalanının ilk etabının 29 Ekim 2018'de tamamlanması planlanıyor.

Halihazırda 30 bin civarında çalışanı bulunan proje bittiğinde bu sayının 10 kat daha fazla olacağı öngörülüyor. Bu da ilçenin şu anki nüfusunun 2 katına çıkacağı anlamına geliyor. Geniş kapsamlı yatırım beraberinde yeni bir yaşam alanı da getiriyor.

Milliyetemlak.com'da, bölgede var olan satılık konutların metrekaresi 2 bin 500 liradan başlayarak fiyatlanırken, satılık arsaların metrekaresi 350-800 lira arasında alıcı buluyor.


- Projede son durum ve devam eden fırsatlar


İstanbul'un yeni havaalanı projesinin henüz yarısının tamamlanmış olması bölgede emlak sektörünün gelişimi açısından devam eden bir potansiyelin altını çiziyor. Yıllık yolcu kapasitesi baz alındığında dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip olmasıyla tüm ilgi buraya çevriliyor.

Proje, inşaatı bittiğinde sadece çevre semtlerde planlanan yerleşim alanlarıyla değil, İstanbul içi ulaşım ağları ile de cazibe merkezi haline geliyor.

Anahtar Kelimeler:
GayrimenkulMilliyetemlak.comüçüncü Havalimanı
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