UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu’da

İSTANBUL (AA) - Futboldan golfe, tenisten basketbola zengin spor içeriğini ekranlara taşıyan Türk Telekom Tivibu, dünyanın en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin heyecanını 2017-2018 sezonunda canlı yayınlarla ve tanınmış ekran yüzleri ile futbolseverle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2015-2016 sezonundan itibaren yayın haklarına sahip olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki spor heyecanını, 2017-2018 sezonunda TivibuSpor kanallarından sporseverlere sunmaya devam edecek.

Türk Telekom Tivibu, İtalya Serie A, Portekiz, Hollanda ve Rusya ligleri, İtalya Kupası, İspanya Kral Kupası yayınları ile sporseverlere birçok ülkeden futbol şöleni sunuyor. Futbol dışında da birçok spor dalınının heyecanını ekranlara taşıyan Türk Telekom Tivibu, EuroCup, İspanya, İtalya basketbol ligleri ve Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA’ledeki en önemli maçları basketbolseverlerle buluşturuyor.

Ayrıca golften tenise birçok spor branşını da yayınlayan Tivibu, ATP ve WTA tenis turnuvaları, WBSS (World Boxing Super Series) karşılaşmaları, PGA Tour ve European Tour golf içerikleri ile sporun farklı branşlarına ait önemli içeriklere TivibuSpor kanallarında yer veriyor.