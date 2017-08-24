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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha: Türkiye ve Ukrayna doğal ve gerçek ortaklardır

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, "Bağımsızlığımızı ilan ettiğimizden bu yana Türkiye ile omuz omuzayız. Biz doğal ve gerçek ortaklarız." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha: Türkiye ve Ukrayna doğal ve gerçek ortaklardır

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, "Bağımsızlığımızı ilan ettiğimizden bu yana Türkiye ile omuz omuzayız. Biz doğal ve gerçek ortaklarız." dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:28
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha: Türkiye ve Ukrayna doğal ve gerçek ortaklardır

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, AA muhabirine Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi ve 24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü mesajını paylaştı.

İkili diplomatik ilişkilerin 26. yıl dönümünün de kutlandığı 2017'nin önemli bir sembolik anlamı olduğunu belirten Sybiha, "Bu yıl stratejik ortaklık seviyemizde yeni bir aşama katettik. İki ülke arasındaki siyasi diyalog yeni bir hız kazandı." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında siyasi sorun olmadığını ve iki ülkenin karşılıklı ilişkilerini 'kazan kazan' formülüne göre inşa ettiğini vurgulayan Sybiha, geçen yıl sonunda 4 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Bu yıl turist akışında artış bekliyoruz"

Sybiha, 2011'den bu yana Türkiye ve Ukrayna arasında vizesiz rejim uygulandığını, 2014'ten bu yana da iki ülke vatandaşlarının vize almadan karşılıklı ziyaretlerde bulunabildiğini hatırlattı.

Türkiye'den Ukrayna'ya ziyaretlerin son dönemde yüzde 25 arttığına dikkati çeken Sybiha, "Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist geldi ve bu yıl turist akışında tahmini yüzde 30-50 artış bekliyoruz. Bu, bölgeden bölgeye de değişiyor. Mesela Antalya'da bu yıl yüzde 33'lük bir artış kaydettik." dedi.

"iki ülke üst düzey stratejik kurul toplantısı yapılacak"

Karşılıklı ziyaret takvimine de değinen Büyükelçi Sybiha, "Siyasi diyaloğumuzun kilit noktası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapması öngörülen ziyarettir. Bu ziyaretin yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Biz bu ziyareti bekliyoruz çünkü bu ziyaret çerçevesinde iki ülke üst düzey stratejik kurul toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmelerinin daha dolu geçmesi için iki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Elimizden geleni yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Türk iş dünyasına büyük ilgi duyduğunu ve ülkedeki Türk yatırımcıların sıkıntılarını çözmeye çalıştığını belirten Sybiha, 20 Eylül'de Türkiye Ukrayna arasındaki özelleştirme alanlarına ilişkin bir toplantı yapılacağını kaydetti. Sybiha, "Ukrayna, Türkiye' deki fuarlara katılacak. İzmir'de gerçekleşecek 'Travel Turkey' fuarına çok kapsamlı bir heyetle katılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile omuz omuzayız"

Zengin bir ülkede refah içinde yaşamak istediklerine dikkati çeken Sybiha, "Bu yüzden Türkiye gibi kilit ülkelerle iş birliği kurup bunu sürdürmek en büyük görevimizdir. Çünkü bağımsızlığımızı ilan ettiğimizden beri Türkiye ile omuz omuzayız. Biz doğal ve gerçek ortaklarız. Bu ortaklığa ikimizin de ihtiyacı var. Bu şekilde kazan kazan formülüne göre çalıştığımız için birbirimizi tamamlamış oluyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Andrii SybihaTürkiyeUkrayna
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