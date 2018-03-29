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'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı

Irak'ta yüzlerce yayınevinin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı

Irak'ta yüzlerce yayınevinin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

29 Mart 2018 Perşembe 22:51
'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yüzlerce yayınevinin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Irak Yayıncılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği fuara yerli ve yabancı yaklaşık 600 yayınevi katılıyor.

AA muhabirine konuşan Irak Yayıncılar Birliği Başkanı Abulvahap el-Radi, "Fuarın önemi, bu yıl Iraklıların terör örgütü DEAŞ'tan kurtuluşundan sonra kültüre ve okumaya yönelmesidir." dedi.

Radi, fuarın diğer öneminin Arap coğrafyası ve dünyanın diğer bölgelerinden birçok yayınevinin katılımı olduğunu dile getirdi.

Bağdat Fuar Merkezi'nde kitapseverlerle buluşan fuar, 8 Nisan'a kadar açık olacak.

Irak'ta ilk kitap fuarı, 1978 yılında düzenlenmişti.


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Dünya
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