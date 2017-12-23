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Üniversite öğrencileri TAMBU için "yerli emoji" tasarlayacak

- Türk Telekom’un Türkiye’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU, üniversite öğrencilerinin tasarımlarıyla gelişecek - Emoji ya da çıkartmalar arasından birinci seçilen çalışmanın sahibi Milano’daki NABA Üniversitesi’nde eğitim alma şansına sahip olacak

Üniversite öğrencileri TAMBU için "yerli emoji" tasarlayacak

- Türk Telekom’un Türkiye’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU, üniversite öğrencilerinin tasarımlarıyla gelişecek - Emoji ya da çıkartmalar arasından birinci seçilen çalışmanın sahibi Milano’daki NABA Üniversitesi’nde eğitim alma şansına sahip olacak

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:20
Üniversite öğrencileri TAMBU için

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un Türkiye’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU, üniversite öğrencilerinin tasarlayacağı emoji ya da çıkartmalar arasından birinci seçilen çalışmanın sahibi Milano’daki NABA Üniversitesi’nde eğitim alma şansına sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Türkiye’ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU’yu, tasarım atölyeleriyle üniversitelilerle buluşturuyor.

Üniversite öğrencilerinin, bu atölyelerde tasarladıkları emoji ya da çıkartmalar TAMBU’ya entegre edilecek. 2018 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversiteleri gezecek olan TAMBU Atölye, 25-26 Aralık tarihlerinde Marmara Üniversitesi ve 27-28 Aralık tarihlerinde ise Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde kurulacak. TAMBU Atölye, bulunduğu üniversitelerin tüm bölümlerinin katılımına açık olacak.

Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin yerli ögelerini temsil eden sembolleri tek bir emoji ya da çıkartma ile anlatmak için yapacakları tasarımlarını TAMBU Atölye’de çalışabilecek. Jüri tarafından en beğenilen tasarım ise TAMBU’daki yüzlerce özel emoji veya çıkartma arasında yerini alacak.

Bu tasarımlar arasından jüri tarafından birinci seçilen çalışmayı çizen öğrenci ise İtalya’nın ünlü moda, sanat ve tasarım üniversitesi NABA Üniversitesi'nde bu alanda eğitim alma şansına sahip olacak. Birinci olan öğrenci, dünyaca ünlü tasarım profesörlerinin yer aldığı Milano’daki NABA Üniversitesi’nde Haziran ve Temmuz 2018 döneminde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma şansı elde edecek. TAMBU Atölye’nin aralık ayı kazananları Ocak 2018’de açıklanacak.

Türk Telekom, TAMBU Atölye’de üniversite öğrencilerini en yeni ve ilgi çekici teknolojilerden sanal gerçeklik dünyasına da davet ediyor. TAMBU Atölye alanında katılımcılar, TAMBU emojilerini Google Tilt Brush teknolojisiyle 3 boyutlu olarak çizebilecek ve tasarımlarını baskı olarak alabilecek.


Anahtar Kelimeler:
TAMBUTürk Telekom
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