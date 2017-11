Üniversite öğrencilerinden her ilde her şehit için bir fidan

ELAZIĞ (AA) - Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği öncülüğünde ''Toprağa düşen fidanlarımız için bir fidan da sen dik" projesiyle Türkiye çapında üniversite öğrencileri her ilde her şehit adına bir fidan dikecek.

Orman Bölge Müdürlükleri ve belediyelerinin yanı sıra Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (Genç ASKON), üniversite kulüpleri ve topluluklarının da desteklediği proje kapsamında, ağaçlandırma alanlarına üniversite öğrencileri tarafından dikilecek fidanlara belli bir süre sonra künye takılacak.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Genel Başkanı ve Genç ASKON Elazığ Şubesi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri ile vatan için toprağa düşen tüm şehitlere minnettarlıklarının bir göstergesi olarak bu projeyi başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında öğrenci toplulukları, dernek ve kulüpleri aracılığıyla tüm Türkiye'de her ilin şehitleri adına bir fidan dikileceğini ifade eden Eğit, bugün itibarıyla başta Elazığ, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Mersin olmak üzere 10 ilde 2 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Bugün Elazığ'da Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyündeki sahaya 200 fidan diktiklerini aktaran Eğit, şöyle devam etti:

"Dernek ve kulüplerimiz olarak birinci amacımız şehitlerimizden bize emanet bu cennet vatanın birlik ve bütünlüğüne her zaman için katkı sunmak. Onların isimleri zaten yüreklerimizde ölümsüz bir hale gelmiştir ama bir de onların ülkemiz üzerindeki o çınar gölgesi gibi gölgelerini oluşturmak adına fidan dikme organizasyonu düzenledik. Büyük bir heyecan duyuyoruz, bu heyecanımızın sebebi adeta onların ruhunu yanlarımızda hissediyoruz olmamız. İnşallah bu fidanlar onlar gibi büyük bir çınara dönüşecek ve yine ülkemizin üzerinde oluşan birlik ve bütünlüğü sağlayacaktır."

Hedef şehitler adına 100 bin fidan

Proje kapsamında diğer illerde fidan dikiminin devam edeceğini dile getiren Eğit, hedeflerinin tüm Türkiye'de 2018 yılı içerisinde üniversite öğrencilerinin eliyle 100 bin fidan dikmek olduğunu kaydetti.

Millet olarak aziz şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Eğit, "Organizasyonumuzun ayrı bir önemi de şudur, diktiğimiz her ağaç bir şehidimizi temsil ediyor ve her ağacın üzerinde belli bir seviyeye geldikten sonra künyesi takılacak. Üniversite öğrencileri olarak toprağa düşen her fidanımız adına burada bir fidan dikeceğiz." dedi.

Fırat Üniversitesi Araştırmacı Mühendisler Kulübü Başkanı Kadriye Katipoğlu ise üniversite öğrencileri olarak her platformda vatan, millet ve bayrak sevgisini anlatmaya, vurgulamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkede özgürce yaşamanın bedelini şehitlerin dökülen kanlarıyla ödediklerini anımsatan Katipoğlu, "Şehitlerimizin adını bu şekilde yaşatacağız ve ebediyete kadar bu şekilde bizlerle birlikte olacaklar. Üniversite gençliği olarak bunun bilincinde olup bu etkinlikte yer almamız bizim için ayrıca gurur verici." diye konuştu.

Muhabir: İsmail Şen