Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
147.347
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4440
EURO
4.0575
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Hamilton zirveye çıktı
Hamilton zirveye çıktı
A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de
A Milli Futbol Takımı kafilesi...
Milliler Sırbistan ile 16. randevuda
Milliler Sırbistan ile 16. randevuda

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecek.

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecek.

04 Eylül 2017 Pazartesi 12:19
Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

ANKARA (AA) - 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 Akademik Yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılıyor.

Ek yerleştirme için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar, yarın sona erecek ek yerleştirme için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak başvuru yapacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek kaydıyla istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti ise 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

ÖSYM'nin internet adresinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabiliyor.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
Ek YerleştirmeÖSYMTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lice'de terör operasyonu
Lice'de terör operasyonu
FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerinin sayısı darbe girişiminden sonra arttı
FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerinin sayısı darbe girişiminden sonra arttı
İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması
İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması
Kazakistan'dan Arakan açıklaması
Kazakistan'dan Arakan açıklaması
BRICS Liderler Zirvesi devam ediyor
BRICS Liderler Zirvesi devam ediyor
Başkentte uyuşturucu operasyonu
Başkentte uyuşturucu operasyonu
TeknoSA,
TeknoSA, "Türkiye'nin en cool teknoloji marketi" seçildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Arakan'daki katliama en fazla Türkiye itiraz ediyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Arakan'daki katliama en fazla Türkiye itiraz ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim