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Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

12 Eylül 2017 Salı 21:31
Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017-Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Kayıtlar 13-19 Eylül'de

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak.

Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alıyor.

Muhabir: Selma Kasap

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Türkiye
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