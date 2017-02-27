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27 Şubat 2017 Pazartesi 08:25

Ünlü işadamının torunu, Buse Başeskioğlu ölümden döndü

Zeki Mayoları'nın sahibi Zeki Başeskioğlu'nun torunu Buse Başeskioğlu, Bodrum yakınlarında geçirdiği kazada yaralandı.

Ünlü işadamının torunu, Buse Başeskioğlu ölümden döndü
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Ünlü işadamının torunu, Buse Başeskioğlu ölümden döndü

Ünlü işadamı, Zeki Mayoları ve Zeki Trikoları'nın sahibi Zeki Başeskioğlu'nun torunu Buse Başeskioğlu Bodrum yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Bodrum'da, virajı alamayıp, park halindeki dört otomobile ve bir evin bahçe çitine çarparak duran otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü Buse Başeskioğlu, kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.

KAYGAN YOLDA SAVRULDU

Bodrum'un Geriş Mahallesi'nde oturan Buse Başeskioğlu, 24 Şubat akşamı ilçe merkezine gitmek üzere 34 PY 5960 plakalı otomobiliyle yola çıktı.

Geriş Altı Mevkisi'ne geldiğinde Başeskioğlu, aşırı hız ve yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi.

Kayıp savrulan otomobil, önce yol kenarında park halindeki 4 otomobile, ardından da bir evin bahçe çitlerine çarparak durabildi.

Ortalık savaş alanına dönerken, kazayı hafif yaralı atlatan otomobil sürücüsü Buse Başeskioğlu'na, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansında gerekli müdahale yapıldı.
 
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Anahtar Kelimeler
Buse BaşeskioğluZeki Başeskioğlu
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