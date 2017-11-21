Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104446
ALTIN
162.486
DOLAR
3.9519
STERLİN
5.2278
EURO
4.6321
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Unutulan hamsi yemekleri gün yüzüne çıkarılıyor

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş 28 hamsi yemeğinin yeniden yöre mutfağına kazandırılması hedefleniyor.

Unutulan hamsi yemekleri gün yüzüne çıkarılıyor

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş 28 hamsi yemeğinin yeniden yöre mutfağına kazandırılması hedefleniyor.

21 Kasım 2017 Salı 13:47
Unutulan hamsi yemekleri gün yüzüne çıkarılıyor

GİRESUN - ATAKAN ÇITLAK

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, başlattığı projeyle unutulmaya yüz tutmuş 28 hamsi yemeğinin gün yüzüne çıkarılmasını amaçlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak kaybolan lezzetlerin yeniden ortaya çıkarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, yöresel mutfağı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda ısırgan, karalahana ve fındık başta olmak üzere bölgede yetişen bazı otların kullanıldığı yemekler ile hamur işlerine yönelik projeler geliştirdiklerini dile getiren Karabürk, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Karabürk, vejetaryen ağırlıklı mutfağa sahip Giresun'da, hamsinin bölge halkı tarafından çok sevildiğine işaret ederek, hamsinin geçmişte onlarca yemekte kullanıldığını ancak son yıllarda bunların birçoğunun unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti.

Zamanla yok olmaya başlayan hamsili lezzetleri yeniden ortaya çıkartmak için proje başlattıklarını ifade eden Karabürk, yaptıkları araştırmalarda hamsinin 28 çeşit yemeğinin olduğunu belirlediklerini, bunların bir kısmını tekrar gün yüzüne çıkarttıklarını vurguladı.

Hamsi çorbası, hamsili karalahana dolması, hamsi kaygana, hamsili karalahana diblesi ve hamsi köftesinin bu yemeklerin en önemlileri olduğuna dikkati çeken Karabürk, "Bunları yeniden ortaya çıkarttık. Yine bilinen bazı mevcut lezzetler de yöreye özgü pişirme yöntemleriyle yeniden canlandırıldı. Araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Karabürk, geleneksel lezzetlerin yanı sıra yeni tatların da ortaya çıkarıldığını belirterek, "Hamsi pide, hamsi burger ve hamsi kebabı gibi yeni tatlar üzerinde de çalışıyoruz. Ortaya çıkan geleneksel ve yeni tatların turizm işletmelerinin menülerine girmesi için girişimlerimiz olacak." diye konuştu.

"Çocuklar tüketsin" diye hamsi burger

Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursu öğreticisi Semiha Top ise kursiyerlerle yürütülen projede önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Tatlısı hariç balığın geçmişte yemek ve hamur işlerinde kullanıldığına işaret eden Top, "Hamsi geleneksel mutfağımızda önemli yere sahip. Onlarca çeşit yemeği ve hamur işi yapılıyormuş. Günümüze kadar sadece birkaç çeşidi gelebilmiş durumda." dedi.

Top, özellikle çocukların daha fazla hamsi tüketmesi için hamburger, pide ve ekmeğe hamsi eklediklerini anlatarak, "Hamburgerde hamsi köftesi kullandık. Yine hamsi pidesi ve hamsili beyaz ekmek ürettik. Ayrıca içerisinde hamsi olan makarna sosları, börekler ve poğaçalar imal ettik." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi
Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi
Yarışmadan servet kazandırıyorlar
Yarışmadan servet kazandırıyorlar
Suriye'de ölen çocuk sayısı 26 bini geçti
Suriye'de ölen çocuk sayısı 26 bini geçti
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Suriyeli Ahmed'in protez bacak sevinci
Suriyeli Ahmed'in protez bacak sevinci
Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti
Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti
Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı
Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı
'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki karar yarın açıklanacak
'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki karar yarın açıklanacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim