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Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto

- Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale edildi

Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto

- Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale edildi

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:57
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı alanda protesto gösterisi yapıldı.

Alınan bilgiye göre Çamlıca'daki Kirazlıtepe, Güzeltepe, Sultanmurat ve Yavuztürk mahallelerini kapsayan projenin ilk etabında dönüşüme uğrayacak bina yıkımının bulunduğu yere bir grup, "Mülkiyet hakkı kutsaldır. Boğaziçi İmar Yasası değişmeden imar problemi çözülemez. Mahallelerimizi terk etmek istemiyoruz" yazılı pankart astı. Gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uyarılara karşın dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Polise taş atıldığı gözlenirken, müdahale sırasında bir polis hafif yaralandı.

Grup dağılırken binanın yıkımına güvenlik önlemi içinde devam edildi.

Anahtar Kelimeler:
çamlıcaKentsel DönüşümKirazlıtepeÜsküdar
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