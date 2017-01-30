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30 Ocak 2017 Pazartesi 15:24

Usta kalem gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cumartesi günü hayata veda eden Türk basınının usta kalemi ve Sözcü Gazetesi’nin yazarı Mehmet Türker gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Usta kalem gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Usta kalem gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
   Cumartesi günü hayata veda eden Türk basınının usta kalemi ve Sözcü Gazetesi’nin yazarı Mehmet Türker gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
   Mehmet Türker için ilk tören Teşvikiye Camii’nde düzenlendi. Törene çok sayıda gazeteci dostu,siyasetçi ve vatandaş katıldı.  
   

   Törene katılan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ise “Çok değerli bir insandı. Türk basınının acı bir kaybıdır. Basın camiasının ve cumhuriyetçi, Atatürkçü kesimin başı sağolsun. Biz de şok olduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Sağlık açısından kendisine bakan bir ağabeyimizdi. Yaşamına çok dikat ederdi. Disiplinliydi. Maalesef Allah’tan gelen bir şey. Allah rahmet eylesin diyorum. Sözcü ailesinin de başı sağolsun” dedi.
   Korkusuz yazarı Ümit Zileli ise “Aslına bakarsanız gerçekten hem çok ilerici hem Atatürkçü çok yiğit bir ağabeyimizi kaybettik. Utanmaz bir sürü sürüngen ortalıkta dolaşırken biz burada cenaze kaldırıyoruz. İçimi yakan o… Biz de bu bayrağı taşıyoruz” dedi.

Usta gazeteci Mehmet Türker’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.
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