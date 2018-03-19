Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115769
ALTIN
166.475
DOLAR
3.9459
STERLİN
5.5366
EURO
4.8588
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

'Uyuşturucu rantı dünyada üçüncü sırada geliyor'

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Tezcan, "Dünyadaki ranta baktığınızda petrol rantı, silah rantı ve üçüncü sırada da uyuşturucu rantının geldiğini biliyoruz. Türkiye de bu noktada bir hedef." dedi.

'Uyuşturucu rantı dünyada üçüncü sırada geliyor'

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Tezcan, "Dünyadaki ranta baktığınızda petrol rantı, silah rantı ve üçüncü sırada da uyuşturucu rantının geldiğini biliyoruz. Türkiye de bu noktada bir hedef." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 16:10
'Uyuşturucu rantı dünyada üçüncü sırada geliyor'

MERSİN (AA) - Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Dünyadaki ranta baktığınızda petrol rantı, silah rantı ve üçüncü sırada da uyuşturucu rantının geldiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 2016 yılı itibariyle 1,3 trilyon dolar rantın olduğunu görüyoruz. Türkiye de bu noktada bir hedef." dedi.

Beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte bir otelde düzenlenen Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Mersin İstişare Toplantısına katılan Tezcan, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplumun her kesiminden, aralarında daha önce madde kullanmış kişilerin de olduğu geniş bir kitlenin görüşlerine başvurduklarını belirten Tezcan, saha çalışmalarına dünden bu yana Mersin'de devam ettiklerini aktardı.

Tezcan, madde bağımlılığı konusunun en az terör kadar önemli bir sorun olduğunun altını çizerek, bu sorunun altında yatan nedenleri ve çözüm önerilerini bulmaya çalıştıklarını bildirdi.

"Türkiye maalesef bir kavşak noktasında hatta hedef ülke haline gelmiş durumda" diyen Tezcan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki ranta baktığınızda petrol rantı, silah rantı ve üçüncü sırada da uyuşturucu rantının geldiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 2016 yılı itibariyle 1,3 trilyon dolar rantın olduğunu görüyoruz. Türkiye de bu noktada bir hedef. Sentetik uyuşturucuların da batıdan doğuya, özellikle Belçika ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde üretilip ülkemiz üzerinden, en son hedef olarak hem Türkiye, buradan da Arap ülkelerine gittiğini biliyoruz. O nedenle gerçekten çok önemli bir konu."

Tezcan, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelerin de uyuşturucuyla mücadelede aktif rol alması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu mücadele sadece bireyin, ailenin, sadece toplumun ve bir devletin tek başına üstesinden geleceği bir mücadele değil. Bütün disiplinlerin katkısı ve tüm ülke olarak bununla mücadele etmek zorundayız yoksa neslimizin çoğunu, gençlerimizi kaybedebiliriz." ifadesini kullandı.

Mersin'in de uyuşturucu konusunda risk bölgesi içinde yer aldığına dikkati çeken Tezcan, toplantı kapsamında konunun taraflarının görüşlerini alacaklarını kaydetti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentte yapılan çalışmaları anlatarak, uyuşturucunun önlenmesi için yürütülen mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise uyuşturucuyla mücadele konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Katılımcı kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Muhabir: Anıl Bağrık

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz TezcanMadde Bağımlılığı Araştırma KomisyonuMersinPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi
Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı
Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'
'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim