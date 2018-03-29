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VakıfBank'tan 160 bin fidan bağışı

- VakıfBank Genel Müdürü Özcan: - "VakıfBank olarak, çevreye karşı sorumluluğumuza uygun çalışmalarımızla doğaya saygılı iş süreçleri geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 'Çevre Dostu Konut Kredisi' kullanan müşterilerimiz adına Çanakkale Gürece Ağaçlandırma Sahası'na 50 bin adet fidan bağışında bulunduk"

VakıfBank'tan 160 bin fidan bağışı

- VakıfBank Genel Müdürü Özcan: - "VakıfBank olarak, çevreye karşı sorumluluğumuza uygun çalışmalarımızla doğaya saygılı iş süreçleri geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 'Çevre Dostu Konut Kredisi' kullanan müşterilerimiz adına Çanakkale Gürece Ağaçlandırma Sahası'na 50 bin adet fidan bağışında bulunduk"

29 Mart 2018 Perşembe 10:32
VakıfBank'tan 160 bin fidan bağışı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, sürdürülebilir çevre bilinci doğrultusunda "Çevre Dostu Konut Kredisi" kullanan müşterileri adına, Çanakkale Gürece Ağaçlandırma Sahası'na 50 bin fidan bağışında bulunarak toplam bağışını 160 bine yükseltti.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalarına devam ediyor.

VakıfBank'ın, Çanakkale Gürece Ağaçlandırma Sahası'na, Çevre Dostu Konut Kredisi kullanan müşterileri adına bağışladığı 50 bin fidanla toplam fidan bağışını 160 bine yükseltti. VakıfBank'ın fidanları, TEMA aracılığı ile dikilmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, kuruldukları günden bu yana, kendilerine miras kalan köklü vakıf kültürünün gücüyle finansal, toplumsal ve çevresel alanlarda değişime karşı hızlı, yenilikçi ve güvenilir çözümler üreterek müşterilerinin, hissedarların ve ülkenin yanındaki güç olmaya devam ettiklerini belirterek, "VakıfBank olarak, çevreye karşı sorumluluğumuza uygun çalışmalarımızla doğaya saygılı iş süreçleri geliştirmeye gayret ediyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda 'Çevre Dostu Konut Kredisi' kullanan müşterilerimiz adına Çanakkale Gürece Ağaçlandırma Sahası'na 50 bin adet fidan bağışında bulunduk. Böylece daha önceki dönemde yine konut kredisi kullanan müşterilerimiz ve çalışanlarımız adına bağışta bulunduğumuz 110 binden fazla fidana yenilerini eklemiş olduk." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliği, önemli bir yatırım olarak gördüklerini de aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir. 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde arka arkaya üçüncü kez yer alma başarısını gösterdik. Ayrıca, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda 'C' olan performans skorumuzu 'B' (Yönetimsel) seviyesine yükselttik. TurSEFF programı kapsamında enerji verimliliği projelerini destekliyoruz. Genel müdürlük birimlerimiz ve tüm şubelerimiz için ISO 14001 sertifika çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta İstanbul'da bulunan 31 şubemiz bu sertifikayı almaya hak kazandı. Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı, toplum geneli için değer yaratacak şekilde yönetmeye büyük bir azimle devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gürece Ağaçlandırma SahasıÇevre Dostu Konut KredisiFidan BağışıVakıfbank
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