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Van'da 'Geri Dönüşüm Sokağı' açıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında atık malzemeler kullanılarak süslenen sokak açıldı.

Van'da 'Geri Dönüşüm Sokağı' açıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında atık malzemeler kullanılarak süslenen sokak açıldı.

28 Kasım 2017 Salı 18:35
Van'da 'Geri Dönüşüm Sokağı' açıldı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen "Geri Dönüşüm Sokağı" açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi ekipleri, kentin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'deki ara sokağı geri dönüşüm sokağına dönüştürmek için proje hazırladı.

Bu kapsamda görevlendirilen belediye ekipleri, çöpe atılan ömrünü tamamlamış lastik, ambalaj ve metal atıklar, plastik kapaklar ile çeşitli geri dönüşüm malzemelerini topladı.

Atık malzemeleri yeniden tasarlayarak köpek barınağı, kitaplık, koltuk, çiçeklik, süs eşyalarına dönüştürerek boyayan belediye ekipleri, sokaktaki duvarlara da 50 bin plastik kapak yapıştırarak üzerlerine dünyaca ünlü ressamların eserlerini yansıttı.

Baştan sona boyanarak vatandaşların dinlenebilecekleri bir yer haline getirilen sokak, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, açılış sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla projeye başladıklarını söyledi.

Belediye olarak geri dönüşümü önemsediklerini vurgulayan Öztürk, geri dönüşümün öneminin modern dünyada daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Kamu kurumlarının, devletlerin, yerel yönetimlerin önlemlerini alarak toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturmaları gerektiğini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Van'da geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan bir sokağı hizmete açıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan geri dönüşüm sokağıyla çevre bilinci oluşturmayı ve farkındalık yaratmayı hedefledik. Belediyelerin görevi sadece çöp toplamak değil toplanan çöpü geri dönüştürmektir. Bu çerçevede göreve geldiğimizde günde bir ton çöpün geri dönüşümü sağlanıyordu. Biz bunu 15 tona çıkardık. Bu rakamı gelecek yıl 30 tona çıkarmayı hedefliyoruz. İpekyolu Belediyesi aynı zamanda yılda 12 ton atık yağ, 400 kilogram atık pil toplayıp geri dönüştürdü. Yaptığımız sokakta peyzaj çalışmalarının yanı sıra, çöplerden toplanan 50 bin plastik kapağın üzerine Salvador Dali'nin Belleğin Azmi, Ahmet Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa eserleri yansıtıldı."

Öztürk ve açılışa katılan davetliler, konuşmaların ardından sokağı gezdi.

Muhabir: Yusuf Soyalp, Önder Altınal

Son Güncelleme: 28.11.2017 15:37
Anahtar Kelimeler:
VanTürkiyeİpekyolu Kaymakamı Ve Belediye Başkan Vekili Cemil ÖztürkGeri Dönüşüm Sokağı
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