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Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi

Gölün kirlilikten kurtarılmasına öncülük edecek yeni arıtma tesisi 2019 yılına kadar tamamlanacak.

Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi

Gölün kirlilikten kurtarılmasına öncülük edecek yeni arıtma tesisi 2019 yılına kadar tamamlanacak.

07 Eylül 2017 Perşembe 12:00
Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasını sağlayacak yeni arıtma tesisinin projesinin hazırlandığını ve 2019'da tamamlanacağını bildirdi.

Eski arıtma tesisi ve yeni tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer ile tesisleri gezen Zorluoğlu, kentin ekonomisine ve turizmine büyük katkısı olan Van Gölü'nü korumak için gereken çabayı göstereceklerini söyledi.

"Van Gölü hep mavi kalacak"

Van Gölü'nün, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli göllerinden biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anki arıtma tesisi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış bir yer ve artık mevcut ihtiyacı karşılayamıyor. Ne yazık ki buraya gelen atık suyun üçte ikisi de göle akıyor. Bu da Van Gölü için ciddi bir sorun. Van Gölü'nün korunması amacıyla yeni arıtma tesisimizin startını verdik. Projemiz hazır, maddi kaynağını da İller Bankasından aldık. Projeye güneş enerjisi tesisini entegre ettik. İnşallah tesisimiz 2019 yılında hizmete girecek."

Zorluoğlu, "Van" denilince ilk akla Van Gölü'nün geldiğini ifade etti.

Bu güzelliğe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Çünkü Van Gölü güzelliği kadar, Van'ın ekonomisi için de bir değer. Her yıl binlerce kişi bu güzelliği görmek için kentimize geliyor. Gölde çok güzel sahillerimiz mavi bayraklı plajlarımız var. Hedeflerimiz büyük. Van'ı ve Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak istiyoruz. İnşallah Van Gölü hep böyle masmavi kalacak." diye konuştu.

Muhabirler: Cemal Aşan, Önder Altınal

Anahtar Kelimeler:
Arıtma TesisiMurat ZorluoğluTürkiyeVan Gölü
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