Van Havalimanı'nda yangın çıktı, tüm uçuşlar iptal

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın yüzünden tüm seferler durduruldu. Yangın söndürüldü, ancak hasar yüzünden iç hatlar bölümünde onarım var. Van'a gitmeye hazırlanan vatandaşların, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bekleyişi devam ediyor. Van'dan yola çıkacak olan vatandaşlar ise zor durumda kaldı.



Doğu Anadolu'nun en önemli hava alanlarından biri olan Van Ferit Melen Havalimanı'nın iç hatlar yolcu girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen havalimanında görevli teknisyen Hüseyin Yalçın, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İç hatlar yolcu girişinde de hasar oluştu.

Bu arada havalimanındaki tüm uçuşların saat 13.00'e kadar ertelendiği öğrenildi.