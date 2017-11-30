Van'da kaynaklar örgütün değil vatandaşın hizmetinde

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıldan bu yana önemli projeleri hayata geçirerek devletin imkanlarını hizmete dönüştürdü.

Görevlendirmenin ardından yıllardır ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, insana dokunan, yaşam kalitesini yükselten, kentin değerlerini ön plana çıkaran hizmetlere ağırlık verdi.

2017 yılı içinde 354 milyon liralık kaynağı sadece yatırım kalemlerine aktararak önceki döneme göre 5 kat artış sağlayan belediye, bu süre içinde 500 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt çalışmasıyla kaynakların etkin kullanılmasının doğurduğu sonucu gösterdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, belediyeyi devraldıklarında ekonomik anlamda çok vahim bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Yatırım harcamalarına ayrılan ödeneğin toplam bütçenin yüzde 15'i civarında olduğunu, kaynakların genellikle mal ve hizmet alımına dönük, personel harcaması için kullanıldığına dikkati çeken Zorluoğlu, bu nedenle belediyenin sunmak zorunda olduğu hizmetlerin büyük oranda aksadığını vurguladı.

Van Gölü 80 milyon liralık yatırımla kurtarılacak

Su, atık su ve çöp konusunun bir belediyenin varoluş nedeni olduğunu aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Van'a bakıldığında depremin ardından hükümetimiz buraya büyük bir yatırım yaptı ve içme suyu meselesi hükümetimiz tarafından çözüldü ama atık su ve çöp konusunda durum öyle değil. Şu anda Van merkezi İpekyolu, Tuşba ilçelerinin atık suyu yüzde 80 arıtılmadan doğrudan Van Gölü'ne akıtılıyor. 1980'lerin başında atık su arıtma tesisi yapılmış ama şu anda toplam atık suyun yüzde 20'sini arıtıyor. Biz gelir gelmez hemen bir proje çalışması başlattık ve tamamlandı. Van'ın 2050'ye kadar atık su anlamında bütün ihtiyacını görecek yeni, son teknolojiyle donatılmış bir projeyi ihale ediyoruz. 70-80 milyon liralık bir yatırım. Van'ın geleceği için çok önemli ve acil bir ihtiyaç. İnşallah bunu gideriyoruz."

Çöpten enerji üretilecek

Zorluoğlu, çöp ve katı atık yönetiminin belediyeler için hayati önem taşıyan çalışma alanları olduğuna işaret ederek Van'ın büyükşehir olmasına rağmen çöplerin Özalp yolundaki alana vahşi depolama biçiminde taşınmasının çevre ve toplum sağlığını sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

Göreve geldikleri andan itibaren bu sorunu gidermek için proje geliştirdiklerini ve yakında ihalesini yapacaklarını dile getiren Zorluoğlu, çöp alanını rehabilite ederek enerji elde etme şeklinde bir uygulama başlatacaklarını belirtti.

Bu proje sayesinde kenti uzun süre çöp sorunundan da kurtarmış olacaklarını vurgulayan Zorluoğlu, önemli temel altyapı projelerinin bu zamana kadar yapılmamış olmasının kendisini şaşırttığını anlattı.

"500 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yaptık"

Zorluoğlu, Van'da büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, özellikle yeşil alan, park bahçe, spor alanları oluşturduklarını anlatarak şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde, mahalle aralarında gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yönelik bu tür hizmetleri başlattık. Yeni rekreasyon alanları, aile yaşam merkezleri, engelliler için uygun mekanlar yapıyoruz. Van'da bir ihtiyaç analizi yaptık. Vatandaşlarımızın öncelikli olarak çözülmesini istediği sorunların başında yollar geldi. Bu doğrultuda sadece 2017 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi olarak 500 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yaptık. Mahallelerimizin bağlantı yollarını büyük oranda asfaltladık. Önümüzdeki yıl da kalan kısmını asfaltladığımızda Van'ın mahallelerinin yol sorunu ortadan kalkmış olacak."

"Eğitim öncelikli konumuz"

Van'ın çok genç nüfusa sahip olduğunu bu nedenle eğitimin öncelikli konuların başında geldiğine dikkati çeken Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak 238 okulu belediye imkanlarıyla onardıklarını ve gelecek yıl da diğer okulların onarımını tamamlayacaklarını aktardı.

Belediye imkanlarıyla öğrencilere okul çıkışlarında uygun ders çalışma alanları oluşturduklarını ifade eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Van ve ilçelerinde yeni eğitim alanları oluşturuyoruz, bu kapsamda 19 yer hizmete alındı. Başlarında rehber öğretmenler oluyor. Burada aileler kalabalık. Ekonomik olarak yoksun ailelerin çocukları evlerinde uygun çalışma alanları bulamıyorlar. Biz de çocuklarımıza mahalle aralarında uygun etüt merkezleri kuruyoruz. Okul çıkışlarında öğrencilerimiz oralara giderek derslerini yapıyor hem de öğretmenlerimiz eşliğinde eğitimlerine katkı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir projemiz olarak dikkat çekiyor bu çalışma."

"Belediye hizmetleri sınırsız ama kaynaklar sınırlı. Var olan kaynakları en öncelikli alanlara tevzi etmeye çalışıyoruz." diyen Zorluoğlu, merkezi hükümetin çevre yolu çalışması ve belediyenin de kent merkezinde yeni yol ve köprülü kavşak projeleriyle kent içi trafiği rahatlatma yönünde önemli çalışmalar planladıklarını bildirdi.

Hafif raylı sistem geliyor

Van'da hafif raylı sistem konusunda yoğun talep aldıklarını, belediyelerin de halkın taleplerini dikkate alarak hizmet üretmesi gereken bir kurum olduğunu belirten Zorluoğlu, "Biz de bu konuya duyarsız kalmadık ve fizibilite çalışması başlattık. Şu anda çalışmalar devam ediyor, duraklardaki yolcu sayıları araştırılıyor. Çıkacak sonuca göre burada toplu ulaşımı daha sağlıklı nasıl yürütebiliriz, bunun için en uygun aracın hafif raylı mı yoksa elektrikli otobüs mü olduğuna karar vereceğiz. Vanlılar merak etmesin bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Van'da 30 bin öğrencisi bulunun bir üniversite olduğunu, turistik Edremit ilçesini yazın çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini anlatan Zorluoğlu, "Edremit'ten üniversiteye giden İpekyolu Caddesi üzerinde bir toplu taşıma sistemini yeniden ele alacağımız, birtakım yeni imkanlarla rahatlatacağımız sistemi Van'a getireceğiz." diye konuştu.

"Kaynaklar hizmete değil başka maksatlara kullanılmış"

Kaynakların önceki döneme göre değişmediğini ama kullanılma biçiminin değiştiğini ifade eden Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizden önceki dönemde yatırıma, altyapıya, hizmete değil, mal ve hizmet alımı, personel çalıştırma biçiminde, halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelik sorunların çözümüne değil başka maksatlarla bu kaynakların kullanıldığını gördük. Örnek vermek gerekirse Van'da sağlık hizmetleri en iyi hizmet alanlarından biri. Çok iyi bir sağlık teşkilatımız, hastanelerimiz var. Her türlü sağlık hizmeti devlet tarafından veriliyor. Geldiğimizde burada gezici sağlık tırı vardı. Belediye almış, son model araçlarla donatılmış. 3 milyon lira harcanmış. Doğrusu onun ne için alındığını anlamış değilim çünkü biz zaten valilik olarak her türlü sağlık hizmetini en ücra köşeye kadar ulaştırıyoruz. Bu sağlık aracının tahmin edilebilecek birtakım sebeplerle alındığını ve kullanılacağını değerlendiriyorum. Tırı hemen sağlık müdürlüğümüze tahsis ettik."

Zorluoğlu, eski belediye yönetiminin altyapıya, hizmetlere değil başka alanlara kaynakları aktarınca ciddi kaynak sorunu yaşandığını vurguladı.

Belediyeyi 750 milyon liralık borçla devraldıklarını, bunun 250 milyonunun da piyasaya olduğunu anlatan Zorluoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Bunları belli plan dahilinde ödüyoruz. Bir tarafta borçlarımızı ödüyoruz diğer taraftan da kaynaklarımızla yatırıma ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu sene bütçemizin yüzde 60'a yakınını sadece yatırıma tahsis ettik. Yüzde 16 olan yatırım oranını biz yüzde 60'a çıkardık. Kaynak sorunu var ama var olan kaynakları doğru şekilde yönetmek bizim vazifemiz. Bakanlıklarımızın, kardeş belediyelerimizin de projelerimize destek aldık. 2017 yılı içinde 354 milyon liralık kaynak sadece yatırım kalemlerine aktarıldı. Bu bir önceki döneme oranla 5 katlık bir artışı ifade ediyor. Bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz. Personel harcamalarını, mal ve hizmet harcamalarını kısarak buradan elde edeceğimiz kaynağı da yatırım kalemine aktarıyoruz. Önümüzdeki yıl daha büyük projelerle Van halkını buluşturacağız. Kışı proje hazırlayarak tamamlayacağız, nisan ayında da projelere başlayacağız."

"Devletin sıcaklığını vatandaşa gösteriyoruz"

Yatırımların yanında vatandaşların gönlüne dokunan, devletin sıcaklığını gösteren çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Zorluoğlu, halkla ilişkiler konusuna çok önem verdiğini, çarşı pazar dolaşarak insanlarla bir araya geldiğini, değişik yöntemlerle kamuoyunun nabzını tuttuğunu belirtti.

Zorluoğlu, vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet oranının çok yükseldiğine işaret ederek insanların yapılan hizmetlerin karşılığını vefa gösterdiğini ve dua ettiğini aktardı.

Hayatında ilk kez asfalt gören bir teyzenin hükümete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete dua etmesi karşısında çok etkilendiğini anlatan Zorluoğlu, sokakta dolaştığında insanların büyük bir teveccühü ve sevgisiyle karşılaştığını, bunun insanların devletine olan güveni olduğunu söyledi.

"Van'ın huzur kenti olması için terörle mücadele ediyoruz"

Terörle mücadele konusunda yaz boyunca çok önemli ve başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Van'ın artık terörle değil huzurla anılan bir kent olması için güvenlik güçlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Van halkından da bu konuda büyük destek görüyoruz. Terörle mücadelede halkımız bizim yanımızdadır, her zaman desteklerini sırtımızda hissediyoruz. Terörle mücadelede duraksamamız söz konusu olamaz. Terörün köylerimize, mahallelerimize, ilçelerimize, şehirlerimize gölgesi düşmeyinceye kadar, bu şehirde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Çok büyük aşamalar kaydettik ve tamamlamak üzereyiz. Van aynı zamanda bir hayvancılık kenti. Yüce Mevla burayı bu maksatla yaratmış gibi. Bölgeyi gezdiğimizde müthiş meralar yaylalar var. Terör bütünüyle bitirildiğinde o yoldayız çok şükür, bu yaylaları meraları daha fazla insanlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda 2,5 milyonun üzerindeyiz küçükbaş hayvan varlığında. Bu rakamın bir anda iki katına çıkacağını gördük. Bir taraftan da Van'ı eski hayvancılık günlerine inşallah kavuşturmak istiyoruz."

Muhabir: Cemal Aşan