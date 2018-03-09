Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116567
ALTIN
162.478
DOLAR
3.8228
STERLİN
5.2805
EURO
4.7122
Quaresma'nın cezası onandı
Quaresma'nın cezası onandı
Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları
Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri...
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında

Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor

Van Valiliğinden, il genelindeki yayla ve meraların, istisnalar dışında vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.

Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor

Van Valiliğinden, il genelindeki yayla ve meraların, istisnalar dışında vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.

09 Mart 2018 Cuma 01:33
Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor

VAN (AA) - Valilikten yapılan açıklamada, 2018 yılında yayla ve meraların kullanılmasıyla ilgili esaslarla yerli ve gezginci arıcıların uyması gereken kuralları belirleyen "valilik emri" yayınlandığı belirtildi.

"Yayınlanan emre göre 2018 yılı içerisinde ilimizde bulunan tüm yayla ve meralar, istisnalar dışında göçerler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olacak" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde bulunan toplam 673 meradan 561'inin, ilgili mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın ve göçerlerin kullanımına açık olacağının belirtildiği emir yazısında, istisna olarak, Bakanlar Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve 2017/11173 sayılı kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen alan içerisinde kalan 103 yayla ve mera ise tüm vatandaşlarımızın ve göçerlerin kullanımına kapalı tutuldu. Ayrıca, güvenlik riski nedeniyle 9 yayla ve mera da bulunduğu mahalle sakinlerinin kullanımına açık tutuldu ancak, bu yayla ve meraları, diğer mahalle sakinlerinin ve göçerlerin kullanmaları yasaklandı."

Belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İlimizde bulunan mera ve yaylaların kullanımına ilişkin alınan prensip kararlar, emre dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve detaylı içeriğe Van Valiliğinin www.van.gov.tr internet sitesindeki 'Duyurular' kısmından, ilçe belediye başkanlıklarından ve mahalle muhtarlıklarından ulaşılabilecek." denildi.

Muhabir: İbrahim Yakut

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den 'Türkiye-ABD teknik komitesi' açıklaması
ABD'den 'Türkiye-ABD teknik komitesi' açıklaması
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edildi
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edildi
ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı
ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı
Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri
Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri
Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi
Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi
Başbakan Yıldırım: Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur
Başbakan Yıldırım: Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur
Atilla Taş'a hapis cezası
Atilla Taş'a hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim