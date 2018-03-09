Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor

VAN (AA) - Valilikten yapılan açıklamada, 2018 yılında yayla ve meraların kullanılmasıyla ilgili esaslarla yerli ve gezginci arıcıların uyması gereken kuralları belirleyen "valilik emri" yayınlandığı belirtildi.
"Yayınlanan emre göre 2018 yılı içerisinde ilimizde bulunan tüm yayla ve meralar, istisnalar dışında göçerler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olacak" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İlimizde bulunan mera ve yaylaların kullanımına ilişkin alınan prensip kararlar, emre dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve detaylı içeriğe Van Valiliğinin www.van.gov.tr internet sitesindeki 'Duyurular' kısmından, ilçe belediye başkanlıklarından ve mahalle muhtarlıklarından ulaşılabilecek." denildi.
Muhabir: İbrahim Yakut