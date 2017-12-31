Vanlı kadınlar 'yaşam merkezi'nde sosyalleşiyor

VAN (AA) - Sıtkı Yıldız - Van Büyükşehir Belediyesince yeniden faaliyete geçirilen Kadın Yaşam Merkezine gelenler, spor yapmanın yanı sıra çeşitli kurslara katılarak meslek sahibi de oluyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, gerçekleştirdiği altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra kadınlara yönelik de çalışmalar yürütüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın Yaşam Merkezini yeniden faaliyete geçiren belediye, burada kadınlara spor yapma imkanının yanı sıra halk oyunları, müzik, resim, Kur'an-ı Kerim, dikiş, nakış, seramik, el sanatları, kilim ve takı tasarımı gibi birçok kursa katılma fırsatı sunuyor. Bu kurslara katılan kadınlar, meslek sahibi de oluyor.

Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen 18 eğitmen, merkeze gelen 290 kadınla yakından ilgileniyor.

Belediye, çocukları olan kadınlar için merkez bünyesinde kreş açtı.

"Ev kadınları aktivitelere katılıyor"

Merkezde spor eğitmenliği yapan Belgin Sarıhan, AA muhabirine, açılan kreş sayesinde kadınların spor salonuna daha rahat gelebildiklerini söyledi.

Salona genelikleolan kadınların geldiğini anlatan Sarıhan, şunları kaydetti:

"İyi vakit geçiriyoruz. Burada benimle çalışmaya gelen kadınlar genelde çocuklarını kreşe, resim ve müzik kurslarına bırakabiliyor. Genelde benimle ev kadınları çalışıyor. Sabah ve öğleden sonra iki grubum var. Çalışan kadın hemen hemen hiç yok. Burası ev kadınlarının aktivitelere katılması amacıyla kuruldu. Onlar da buraya gelmekten çok mutlu."

Merkeze gelen kadınlardan Pakize Yıldız, 11 yaşındaki oğlu okula gittikten sonra küçük kızını merkezdeki kreşe bıraktığını ve gün boyu salonda zaman geçirdiğini anlattı.

Kreşin kendileri için büyük avantaj olduğunu belirten Yıldız, "Çocuklarımızı kreşe bıraktıktan sonra istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Kafamızı dağıtabiliyoruz. Gayet güzel bir yer." dedi.

"En güzel zamanımızı burada geçiriyoruz"

Nazlı Yılmaz ise kilo problemi yaşadığı için 3 ay önce spor salonuna gelmeye başladığını dile getirdi.

Salonda çalışarak üç ayda 9 kilo verdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İki çocuğum var. Sabah erkenden birini okula gönderiyorum. Ev işlerini yaptıktan sonra buraya geliyorum. En güzel zamanımızı burada geçiriyoruz. Çok güzel ve herkese tavsiye edebilirim. Burası açılmadan önce sürekli ev çocuk derken zaman çok sıkıcı geçiyordu. Şimdi hafta sonlarının bitmesini ve salona gelmeyi iple çekiyoruz. Keşke herkes gelebilse."