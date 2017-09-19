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Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin: Paralar artık dağa değil, hizmete harcanıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Varto Belediyesi, asfalt çalışmaları, her mahalleye oyun parkı, spor salonu ve altyapı projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdi.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin: Paralar artık dağa değil, hizmete harcanıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Varto Belediyesi, asfalt çalışmaları, her mahalleye oyun parkı, spor salonu ve altyapı projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdi.

19 Eylül 2017 Salı 13:37
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin: Paralar artık dağa değil, hizmete harcanıyor

MUŞ - YAHYA SEZGİN

Muş'un Varto ilçesindeki vatandaşlar, yıllardır ihmal edilen altyapı, asfalt, oyun parkı gibi belediye hizmetlerini daha iyi alabilmenin memnuniyetini yaşıyor.

İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Varto Belediyesi, başlattığı projelerle ve yürüttüğü çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdi.

Yıllardır ihmal edilen yolları asfaltla buluşturan, altyapı konusundaki eksiklikleri gideren belediye, mahallelerde de oyun parkları, sosyal yaşam alanları oluşturarak devletin imkanlarını vatandaşların hizmetini sunuyor.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek ilçedeki 20 mahalledeki cadde ve sokaklarda ilk kez sıcak asfalt çalışması yürüteceklerini söyledi.

Mehmet Nuri Çetin, 20 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projesinin 2 milyon liraya mal olacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"İlçemizin su şebekesini yenilemek için 2 milyon, ikinci etap sıcak asfalt çalışmalarımıza da 3 milyon lira harcama yapacağız. İlçemizde yollar, parklar, spor salonları ve çay bahçeleri yapıp halkımızın hizmetine sunduk. Artık paralar dağa değil, şehrin hizmetine, insanlarımıza harcanıyor. Şeyh Edebali'nin dediği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Biz insanlara en iyi hizmeti, konforu sunarak, en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyoruz."

"Terör azaldı hizmetler arttı"

İlçe sakinlerinden Ayten Sarıkaş, "Sayın Kaymakamımız göreve geldiğinden beri yollar yapılıyor, sularımız akıyor, köylere tüm hizmetler gidiyor. Biz Kaymakamımızdan çok memnunuz." diye konuştu.

Doğan Gündoğdu da ilçede ilk kez yollara sıcak asfalt serildiğini dile getirerek, "Ana yollar ve sokaklara sıcak asfalt yapılıyor, ayrıca ilçemizin su şebekeleri yenileniyor, parklar kuruluyor. Terörün azalmasıyla birlikte ilçemizde güzel şeyler olmaya başladı. Şu anda ilçe halkı huzur ve rahatlık ortamında yaşamlarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

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GörevlendirmeHizmetMuşTerörTürkiyeVarto Belediyesi
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