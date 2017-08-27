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Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

27 Ağustos 2017 Pazar 22:51
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

İSTANBUL(AA) - Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile Filiz A. isimli kadını, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bu arada, otel odasının Filiz A. adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

"Gözaltı yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.

Muhabir: Kaan Bozdoğan,Hüseyin Bağış ,Muhammed Enes Can

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVatan Şaşmaz
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