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Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı

Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in cenazeleriyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.

Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı

Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in cenazeleriyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:17
Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in cenazeleriyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.

Beşiktaş'taki bir otel odasında dün ölü bulunan Şaşmaz ve Aker'in cenazelerine, incelemelerin ardından getirildikleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Cenazeler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alındı.

Şaşmaz'ın kuzeni Seher Saydem ve eniştesi Nurettin Oduncu da Adli Tıp Kurumu'na gelerek otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekledi.

Cenazeyi almak için Çanakkale'den gelen Şaşmaz'ın dayısı Mete Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Geleceğin Halit Kıvanç'ını kaybettik. Gerçekten çok üzgünüz. Kendi başına tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmiş güzel bir evladımızdı. Mesleğinde duayen olma yolunda ilerliyordu. Maalesef bir paranoyağın gazabına uğradı." diye konuştu.

İlk bulgulara göre Şaşmaz'ı vuran Aker, intihar etmiş

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Olayın meydana geldiği otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Filiz Aker'in kaldığı odaya Aker ile Vatan Şaşmaz'ın dışında kimsenin girmediğini tespit etti.

İlk bulgulara göre, Aker'in, odadan çıkmak isteyen Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürdüğü, daha sonra da intihar ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Filiz Aker'in olayda kullandığı tabancanın kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Muhabir: Harun Demir, Arif Yakıcı

Anahtar Kelimeler:
CenazeFiliz AkerTürkiyeVatan Şaşmaz
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