Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor

İstanbul'da okul önlerinde seyyar 3D sinema gösterimi yapan kamyonetlere tepki giderek artıyor.Bazı veliler, İstanbul’da nihayet zamanlarda yaygınlaşan 9-10-12D adı altında okulun içine kadar sokulan kamyonetlerin üzerinde bulunan paralı sinema ünitelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Veliler, 3 dakikalık sinema gösterisi için çocukların derslerinden çıkıp film seyretmelerini istemediklerini belirterek, bu filmleri parası olan öğrencilerin seyrettiğini, parası olmayanların seyredemediğine dikkat çekti. Bu durumun çocukların üzerinde psikolojik etkileri olduğunu anlatım eden aileler, bu tarz etkinliklerin ders saatinde yapıldığına vurgu yaparak, eğitimin bölünmemesi istiyor. Bu çeşit etkinliklerin ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmasını talep ettiler.

Konuyla ilgili şikayetini dile getiren veli Ali Akkaya, “Genelde 10D gibi gösterim yapılan yerlere karşıyız. Sağlıksız bir kamyonet kapının önüne geliyor, içinde 6-10 şahıs var. Çocuklar derslerden alınıyor, dışarıya çıkarılıyor sırayla 3-5 dakikalık 10-D gösteri için 10-20 TL gibi para toplanıyor. Bir de öncesinde okullar, evlere zarf gönderiyor; şu gösteri var, bu kadar para gibi. Bizler çocukların okullarda eğitim görmesini istiyoruz. Eğitimin bölünmesini istemiyoruz. Çocuk 3 dakikalık filmi seyretmek için dersinden çıkıyor, sıraya giriyor ve oradan gidip filmini seyrediyor. Filmden çıktıktan sonra öbür arkadaşlarına bunu anlatıyor. Bunu seyredemeyen öğrenciler ve parasını gönderemeyen talebe velileri var. Okul, onların psikolojisinin nasıl olduğunu düşünmüyor. Okul aile birliği düşünmüyor. Okul aile birliğine şunu söylüyoruz: Parası olmayan öğrencilere de kendileri seyrettirebiliyorsa bu fazla güzel bir şey. Parası olmayan hiçbir öğrencinin bu filmi seyrettiğini şahit olmadık. Parası olan seyrediyor, parası olmayan seyretmiyor” dedi. Eğer mektep böyle faaliyet yapıyorsa kendisi yapsın diyen veli Akkaya, “Dışarıdan birileriyle ortak yapmasın. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bunu bekliyoruz. Bunu işi Milli Eğitim Bakanlığımız çerçevesinde yapılmasını istek ediyoruz. Diğer konu, çocuklar haftada 3-4 gün boyunca dışarıda tiyatro, sinema gibi yerlere gönderiliyor. Bunları da müsait bulmuyoruz. Bu şikayetlerimizi mektep müdürlerine ilettiğimiz vakit ise; Okul Aile Birliği diye birlik kurulmuş. 5-6 şahıs memur gibi orada çalışıyor. 2 bin ile 3 bin TL maaş alıp sigortalarını okula ödettiriyor. Aylık olarak okula giderleri ortalama 20 bin TL. Okul ne yapsın? Okul bu parayı karşılamak için bir sürü faaliyet düzenliyor ve bu parayı toplamaya çalışıyor” dedi.

Hurriyet