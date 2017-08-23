Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109101
ALTIN
145.303
DOLAR
3.5025
STERLİN
4.4848
EURO
4.1315
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Fatih Tekke: En etkin transfer...
Millilerin rakibi Ukrayna
Millilerin rakibi Ukrayna
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Amerika’dan Venezuela’ya operasyon tehdidi savruluyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savrulduğunu ve bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütüldüğünü söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Amerika’dan Venezuela’ya operasyon tehdidi savruluyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savrulduğunu ve bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütüldüğünü söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:01
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Amerika’dan Venezuela’ya operasyon tehdidi savruluyor

İSTANBUL (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uydu üzerinden telekonferans sistemiyle düzenlediği uluslararası basın toplantısında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden gazetecinin sorularını yanıtladı.

Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savrulduğunu savunan Maduro, "Şu anda aslında Venezuela’ya karşı gerçekleştirilecek bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Venezuela’nın emperyalist bir planı yoktur. Ne herhangi bir ülkeyi bombalamıştır ne de işgal etmiştir.” diye konuşan Maduro, “Bizim Latin Amerika’da gerçekleştirmek istediğimiz bütün halklara özgürlük getirmektir.” ifadelerini kullandı. Maduro, Venezuela’nın, İspanya’nın şu anda yaşadığı travmanın içine çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.

"Venezuela'ya diz çöktürmek istiyorlar"

Kolombiya ve ABD’nin Venezuela’nın iç meselelerini kendi iç meseleleri gibi yansıtmaya çalıştıklarını kaydeden Maduro, "Bu propagandalar sayesinde Venezuela’ya diz çöktürmek istiyorlar. ABD’nin öncülük ettiği emperyalist güçler karşısında boyun eğmeye zorluyorlar." şeklinde konuştu.

"Yeni bir seçim gerçekleştireceğiz"

Kendisini diktatör olarak göstermeye çalışanların 18 yılda 21 seçim yapıldığını ısrarla görmezlikten geldiğini ifade eden Maduro, yeni bir seçim gerçekleştireceklerini belirterek, bu seçimlere iktidara zıt, muhalif partilerden de adaylığını koyanlar olduğunu kaydetti.

"Türkiye ile ilişkiler çok iyi boyutlarda"

Türkiye'den bir basın mensubunun sorusunu da yanıtlayan Maduro, Türkiye ile ilişkilerinin şu anda çok iyi boyutlarda olduğunu ve bu ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için büyük bir arzu içinde olduklarını söyledi.

Muhabir: Gülsüm İncekaya

Anahtar Kelimeler:
Basın ToplantısıDünyaMaduroVenezuela
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir
FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda 7. duruşma
FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda 7. duruşma
AB Bakanı Çelik: Türkiye, DEAŞ'ı Avrupa ve NATO sınırlarından söküp attı
AB Bakanı Çelik: Türkiye, DEAŞ'ı Avrupa ve NATO sınırlarından söküp attı
Trump Amerikan medyasına 'ateş püskürdü'
Trump Amerikan medyasına 'ateş püskürdü'
Organ bağışında doğu illeri sınıfta kaldı
Organ bağışında doğu illeri sınıfta kaldı
Kabe'de dualara gözyaşları eşlik ediyor
Kabe'de dualara gözyaşları eşlik ediyor
GittiGidiyor Stevie Awards 2017'de
GittiGidiyor Stevie Awards 2017'de "En İyi Blog" ödülü aldı
Bayraktar Grubu'nda organizasyonel değişiklik
Bayraktar Grubu'nda organizasyonel değişiklik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim