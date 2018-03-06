Vicdan Konvoyu yola çıktı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen, "Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu"nun hareketi öncesi basın açıklaması yaptı.

"Savaş istemeyenlerin gücü savaşı engellemeye yetmedi"

Savaş istemeyenlerin gücünün savaşı engellemeye yetmediğini dile getiren Sönmez, "Katledildiler, hem de yasaklı yasaksız tüm metotlarla. Bazen infaz bazen toplu katliam. Zamanın insanları olarak, İnsanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettik. 1 milyona yakın insan katledildi. 15 bin de çocuk. En şanslıları muhacirlerdi belki de yaşama tutunmak adına. Ama hepimize yetecek kadar geniş yer yüzünde 1 metrekare veremedik muhacir olanlara. Sınırlar kapatıldı, bebekler denizlerde boğuldular. 400 binden fazla insan sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutuldu. Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden. 13 bin 104 insan bu dönemde bu hapishanelerde hayatını kaybetti işkenceden." diye konuştu.

Sönmez, hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insana dikkati çekerek, bunların "kayıp" olarak değerlendirildiğini söyledi.

"Uluslararası hukuk, suçların işlenmesini engelleyemedi"

Kadınların savaşta yaşadıkları eziyetleri anlatan Sönmez, şöyle devam etti:

"13 bin 581 kadın tutuldu. 6 bin 736 kadın ise halen bu hapishanelerdeler. İşkence görüyorlar. Tecavüze uğruyorlar. Suriye rejimi, kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı kullanıyor. Bütün bunlar olurken hukuk sistemlerinin savaş suçu, insanlığa karşı suç olarak tarif ettiği bu suçlar, tüm uluslararası mekanizmaların ve devletlerin gözü önünde işlendi. Uluslararası hukuk, suçların işlenmesini engelleyemedi. Suçluları cezalandırmayı başaramadı ama bu suçların işlendiğini bir rejim askeri adli tıp subayının sızdırdığı 55 bin fotoğrafla tespit etmeyi başardı. Çok korkunç işkencelerle katledilen 6 bin 786 insanın işkenceye uğramış bedenleri, dünyanın orta yerine düştü. Fotoğraflardaki çığlıklar duvarları, sınırları aştı, kulakları sağır edercesine."

"İnsanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz"

Sönmez, Suriyeli kadınların sesini duyduklarını anlatarak, oradaki kadınlara destek vermek için yola çıktıklarını ifade etti.

Farklı ülkelerden birçok kadının konvoya destek verdiğini belirten Sönmez, "Acınızı hissediyoruz. Ve sevgili kardeşim, senin için geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın, bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Üzgünüz. Gökyüzü gibi 7 yıldır ağlıyoruz. Dünya sessiz kaldıkça siz daha fazla eziliyorsunuz. Üzgünüz. Dünya sessiz kaldıkça zalimler cesaret buluyorlar. Çok beklediğinizi biliyoruz. 'Nerede insanlık?' dediğinizi duyuyoruz. Biz buradayız Suriyeli kardeşim. Seni terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Seni kurtarmak için yola çıkıyoruz . Seni kurtarmanın, seni yaşatmanın bütün insanlığı yaşatmak, ümidi yaşatmak, yaşamı yaşatmak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

55 ülkeden binlerce kadın destek veriyor

Türkiye'deki kadınların öncülüğündeki konvoya, 55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültürlerden binlerce kadın destek veriyor.

Katılımcılar arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen, hukukçu, medya mensubu, gazeteci, yazar, doktor, sanatçı, sporcu, siyasetçi, ev hanımı ve çalışan kadınlar bulunuyor. Yurt dışından ise Pakistan Milletvekili Munaza Hasan, Ukraynalı Doktor ve Milletvekili Olga Bogomolets, İskoç yazar-gazeteci ve kadın hakları aktivisti Yvonne Rıdley, İngiltere Newcastle Belediye Meclis Üyesi Ann Schofield, Katar Emiri ailesinden Asia Waheed Alrabayah, Malay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dato Sri Dr. Zaleha Kamaruddin, Mandela'nın Gelini Rayne Rose Mandela-Perry, İngiltere'den ödüllü komedyen yazar ve aktör Sajeela Kershi ve Bosna'dan Srebrenitsa Anneleri gibi önemli isimler dahil oldu.

Basın açıklamasının ardından yaklaşık 60 otobüs yola çıktı. Konvoyun Kocaeli, Sakarya, Ankara, Adana'daki katılımlarla 200 otobüsle Hatay'a ulaşması bekleniyor.