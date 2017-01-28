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28 Ocak 2017 Cumartesi 12:51

Vicdansızlar,zihinsel engelli genci dövdüler

Erzurum merkez Palandöken İlçesi’nde meydana geldi.Zihinsel engelli 27 yaşındaki Muhammed Lütfü Arpat evinin önünde komşusu tarafından dakikalarca dövüldü.

Vicdansızlar,zihinsel engelli genci dövdüler
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Vicdansızlar,zihinsel engelli genci dövdüler
   Erzurum merkez Palandöken İlçesi’nde meydana geldi.Zihinsel engelli 27 yaşındaki Muhammed Lütfü Arpat evinin önünde komşusu tarafından dakikalarca dövüldü.Evde yemek yedikten sonra babasından izin alarak kuaföre gitmek için dışarı çıkan Muhammed Lütfü Arpat, evlerinden 200 metre kadar uzaklıktaki bir iş yerinde çalışan ve aynı apartmanda oturdukları genç kızla karşılaştı.İddiaya göre Muhammed Lütfü Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaş olmak istediğini söyledi.Bunun üzerine genç kız bağırarak yardım istedi. Korkup evine doğru koşmaya başlayan Muhammed Lütfü Arpat’ı apartmana 10 metre kala yakalayan genç kız yere yatırdı ve yanına gelen ablası ile birlikte vurmaya başladı. 
  Bu arbede sırasında apartmandan çıkan genç kızın eniştesi olduğu söylenen bir kişi, engelli genci dakikalarca dövüp kan revan içinde bıraktı.Kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden saldırgan, yorulunca genci dövmeyi bıraktı. Apartmanın kapıcısının, "Onun evi beşinci katta" demesi üzerine apartmana girmesine izin verildi.      
    Olayı duyup aşağı inen baba Sinan Arpat ise oğlunu otomobili ile oğlunu önce karakola sonra Palandöken Devlet Hastanesine götürerek tedavi ettirdi.Baba Sinan Arpat daha sonra dövenlerden  şikayetçi oldu.
   Posta’nın haberine göre evli ve ikisi zihinsel engelli 3 çocuk babası olan Sinan Arpat, evlatlarına iyi bir gelecek sağlamak için SSK’dan emekli olduktan sonra özel bir firmada çalıştığını söyledi. Baba Arpat yaşadıklarını göz yaşları arasında şöyle anlattı:

"İş yerine oğlumu da yanımda götürüyorum. Eve geldik, yemek yedik. Muhammed, semtimizde bulunan kuaföre uğrayacağını söyledi. Kuaföre giderken aynı apartmanda oturan kızın kolundan mı tutmuş ne yapmış tam bilemiyorum. Genç kız ablasıyla beraber apartmanın bahçesinde yakaladıkları Muhammed’i yere indirip dövüyor. Daha sonra genç kızın eniştesi geliyor ve kamera kayıtlarına göre tam 12 dakika dövüyor. Apartmandan komşular ’bu çocuk özürlü vurmayın’ diyor ’Siz karışmayın’ diyerek hunharca dövüyorlar. Oğlumu kanlar içinde buldum ve arabamla karakola götürdüm. Karakoldan, hastahaneye gittik. Doktorlar oğlumun burnunun kırıldığını, vücudunda darbeler bulunduğunu bildirdi. Muhammed ile 18 yaşındaki kızım akraba evliliği kurbanı. İkisi de zihinsel engelli. Ben onları çok seviyorum. Onlar için yaşıyorum. Onlara kimsenin vurma hakkı yok. Suçu varsa, devlet verir. Öyle darp edilmesi çok zorumuza gitti. Benim, eşimin ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. O kamere kayıtlarını izledikçe içimiz param parça oluyor. Ama gerekenin yapılmasını istiyorum. Oğlum geceleri yaptırdığımız iğnelerle uyuyabiliyor."
  Zihinsel engelli genci dövenlerin de polis merkezine giderek taciz suçlamasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.
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Zihinsel EngelliDövüldü
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