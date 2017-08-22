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Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan: Başbakan Yıldırım'ın Vietnam ziyareti dönüm noktası olacak

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan, "Başbakan Binali Yıldırım'ın Vietnam'a yapacağı ziyaret, bir Türk Başbakan'ın Vietnam'a ilk resmi ziyareti olması bakımından iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olacak"

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan: Başbakan Yıldırım'ın Vietnam ziyareti dönüm noktası olacak

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan, "Başbakan Binali Yıldırım'ın Vietnam'a yapacağı ziyaret, bir Türk Başbakan'ın Vietnam'a ilk resmi ziyareti olması bakımından iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olacak"

22 Ağustos 2017 Salı 12:22
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan: Başbakan Yıldırım'ın Vietnam ziyareti dönüm noktası olacak

ANKARA (AA) - Ecenur Çolak - Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Pham Anh Tuan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 23-24 Ağustos tarihlerinde Vietnam'a yapacağı resmi ziyareti öncesinde AA muhabirine iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Vietnam'ın gelecek sene diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Tuan, "Yıllar içinde ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimiz her alanda sağlam bir şekilde gelişmeye devam ettiği için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye ile Vietnam arasındaki bu dostane ve çok yönlü iş birliği ilişkisi, hiç şüphesiz, bize karşılıklı fayda ve halklarımızın refahı için birlikte çalışmayı sürdürebileceğimiz sağlam bir zemin oluşturuyor." diye konuştu.

Hedef 4 milyar dolarlık ticaret

Tuan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, Türkiye ile Vietnam arasındaki ekonomik ilişkiler ve ticaretin süratle geliştiğini ve arttığını bildirdi.

Türkiye ile Vietnam'ın ticaret hacminin 2005 yılından bu yana neredeyse 13 kat artarak geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret eden Tuan, şöyle devam etti:

"Türkiye, şu an Vietnam'ın Ortadoğu bölgesindeki en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda. Türkiye-Vietnam Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin geçen ay Hanoi'de başarılı bir şekilde yapılan yedinci toplantısında, Türkiye ile birlikte karşılıklı ticaretimizi 2020 yılına kadar 4 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedef olarak belirledik. Bu bağlamda, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul ile Hanoi ve Ho Chi Minh kenti arasında sık sık gerçekleştirdiği direk uçuşlar, iki ülkenin birbirine daha da yaklaşmasına yardımcı oluyor."

"Türkiye-ASEAN ilişkilerinde yeni bir bölüm başladı"

Büyükelçi Tuan, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olmasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu ayın başında Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ASEAN'ın resmi olarak sektörel diyalog ortağı olmasıyla, 2017 yılında Türkiye-ASEAN ilişkilerinde yeni bir bölüm başlamış oldu. Bu kayda değer adım, hiç şüphesiz Türkiye ile tüm ASEAN üyesi ülkeler arasında siyaset, ticaret, turizm ve diğer alanlardaki ilişkileri derinleştirecek."

"Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dönüm noktası"

Başbakan Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyareti de değerlendiren Büyükelçi Tuan, şunları kaydetti:

"Başbakan Binali Yıldırım'ın Vietnam'a yapacağı ziyaret, bir Türk Başbakan'ın Vietnam'a ilk resmi ziyareti olması bakımından iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olacak. İki ülke arasında yapılan karşılıklı üst düzeyli ziyaretler, Türkiye ile Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin siyaset, ekonomi, kültür ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde gelişmeye devam etmesi açısından önemli bir itici güç görevi görüyor. Sayın Başbakan'ın yapacağı ziyaret de, hükümetlerimiz, iş çevrelerimiz ve halklarımıza iki ülke arasındaki iş birliğini artırarak devam ettirmek için birçok fırsat sunacak. Vietnam, yaklaşık 40 yıllık uzun dostluğumuzu daha da güçlendirmek ve ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için Türkiye ile çalışmaya devam edecek."

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