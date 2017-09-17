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Vision televizyon kanalı Müdürü Nur: Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor

Rohingya Vision televizyon kanalı Müdürü Nur, "Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor. Böylece yaptıkları katliamları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

Vision televizyon kanalı Müdürü Nur: Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor

Rohingya Vision televizyon kanalı Müdürü Nur, "Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor. Böylece yaptıkları katliamları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

17 Eylül 2017 Pazar 12:38
Vision televizyon kanalı Müdürü Nur: Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor

İSTANBUL (AA) - HAMZA REZZOUG - Arapça yayın yapan Rohingya Vision televizyon kanalı Müdürü Ataullah Nur, Myanmar tarafından Arakanlı Müslümanlara uygulanan katliam için İslam aleminin bir an önce harekete geçmesini istedi.

AA muhabirine konuşan Nur, uydu üzerinden yayın yapan kanalın, Rohingya meselesini ve halkın maruz kaldığı sıkıntıları dünyaya duyurmaya çalıştığını belirtti.

Kanalı Nisan 2012'de kurduklarını, Arapçanın yanı sıra İngilizce, Burma ve Rohingya yerel dillerinde yayın yaptıklarını belirten Nur, başlıca hedeflerinin Arakan bölgesinde meydana gelen olayları hızlı bir şekilde Arap dünyasına aktarmak olduğunu ifade etti.

Myanmar hükümetinin Arakan haberlerini yapan medya organlarına baskı uyguladığı için merkezlerinin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da olduğunu söyleyen Nur, "Myanmar yönetimi Arakanlı Müslümanlara katliam uyguladığından dolayı medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor. Böylece yaptıkları katliamları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

"Türkiye ile aramızda ahde vefa var"

"İslam aleminden suçsuz yere katledilen halkımızın kurtarılması için harekete geçmesini istiyoruz. Rohingya halkının haklarını yeniden elde edebilmesi için bize yardım etmelerini istiyoruz." diyen Nur, Müslümanları katleden, etnik temizlik ve katliam yapan suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yaptığı yardıma ve sığınmacılar için harcadığı çabaya dikkati çeken Nur, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile bizi birbirimize bağlayan İslam kardeşliği, dostluğumuz ve Osmanlı döneminden kalma ahde vefamız var."

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaİstanbulRohingyaRohingya Vision
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