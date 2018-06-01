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Vizesiz Avrupa görüşmeleri Ankara'da yapıldı

Türkiye ile AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu toplantısı teknik düzeyde Ankara'da yapıldı.

Vizesiz Avrupa görüşmeleri Ankara'da yapıldı

Türkiye ile AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu toplantısı teknik düzeyde Ankara'da yapıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 15:55
Vizesiz Avrupa görüşmeleri Ankara'da yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize serbestisi diyaloğu toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar ile AB Komisyonu'nun göç konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue eşbaşkanlığında dün Ankara'da düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, teknik düzeydeki toplantıya bakanlık yetkilileri, vize serbestisi süreci kapsamında çalışmalarda bulunan AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yetkililer katıldı.

Toplantıda, AB ile vize serbestisi diyaloğu kapsamında henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin, şubat ayında AB Komisyonu'na tevdi edilen çalışma planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AB Komisyonu, vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmesinin yanı sıra çalışma planını kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini, 2016'dan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmelerin yarattığı zorlukları bildiklerini vurguladı.

Komisyon heyeti, çalışma planının teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep etti.

Toplantıda, Türk tarafı öneriler hakkında AB Komisyonu heyetine ayrıntılı bilgi sundu ve ayrıca bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaşıldı.

Komisyonla teknik çalışmaların gelecek dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

AB Heyeti, Müsteşar Selim Yenel Başkanlığındaki AB Bakanlığı heyetiyle de bir araya gelmişti.

Türk tarafı, şubat ayında vize serbestisine ilişkin çalışma belgesini AB'ye teslim etmişti. Türkiye, muafiyet için 72 kriterin yerine getirildiğini belirtirken AB tarafı ise bunlardan 65'inin gerçekleştiğini savunuyordu.

Teknik sürecin ardından AB Komisyonunun, üye ülkelere bir raporla kriterlerin yerine getirildiğini bildirmesi ve vize muafiyetinin uygulanmasını önermesi gerekiyor.

Ardından üye ülkelerin içişleri ve adalet bakanlarından oluşan konseyin vize muafiyeti için uzlaşıya varması isteniyor.

Akabinde konu Avrupa Parlamentosunun gündemine gelecek ve burada da belgenin onaylanmasının ardından son olarak AB Konseyi'nin de onayı gerekiyor.

Türkiye, vize muafiyetine ilişkin oylamanın, 2019 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasına kalmamasını ve hızlı bir süreç işletilmesini bekliyor.

Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da imzalanmıştı. Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı.

Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiToplantıTürkiyeVize Serbestisi Diyaloğu
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