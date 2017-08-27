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Vodafone i̇le yapay zeka teknoloji̇si̇ İstanbul trafi̇ği̇nde

- Vodafone Türkiye’nin Huawei ile ortak geliştirdiği teknoloji ile internet kullanımının yoğun olduğu yer ve saatlerde kullanıcılara en iyi ses ve veri hizmetinin sunulması hedefleniyor - Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Rao: - "Teknoloji, özellikle şehir merkezlerindeki yoğun araç trafiğinin olduğu yollar, kalabalık etkinlik alanları, ticaret bölgeleri ve stadyumlar gibi trafiğin yoğunlaştığı alanlarda fayda sağlayacak"

Vodafone i̇le yapay zeka teknoloji̇si̇ İstanbul trafi̇ği̇nde

- Vodafone Türkiye’nin Huawei ile ortak geliştirdiği teknoloji ile internet kullanımının yoğun olduğu yer ve saatlerde kullanıcılara en iyi ses ve veri hizmetinin sunulması hedefleniyor - Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Rao: - "Teknoloji, özellikle şehir merkezlerindeki yoğun araç trafiğinin olduğu yollar, kalabalık etkinlik alanları, ticaret bölgeleri ve stadyumlar gibi trafiğin yoğunlaştığı alanlarda fayda sağlayacak"

27 Ağustos 2017 Pazar 11:41
Vodafone i̇le yapay zeka teknoloji̇si̇ İstanbul trafi̇ği̇nde

İSTANBUL (AA) - Vodafone, kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye’de ilk kullanan operatör oldu. Vodafone Türkiye’nin, Teknoloji Şehri İstanbul projesi kapsamında Huawei ile ortak geliştirdiği bu teknoloji ile, internet kullanımının yoğun olduğu yer ve saatlerde kullanıcılara en iyi ses ve veri hizmetinin sunulması hedefleniyor.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, şirket, "Teknoloji Şehri İstanbul – TechCity İstanbul" projesi kapsamında Huawei ile ortak geliştirdiği kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini trafikte en çok vakit geçirilen TEM ve D100 yollarında uygulayarak hizmet kalitesini artırdı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte kalan İstanbulluların en iyi ses ve veri hizmetini almasını hedefleyen proje kapsamında, Yapay Zeka ile geliştirilmiş Smart SON teknolojisi, anayollara servis veren baz istasyonlarında aktif hale getirildi. Hem 3G hem de 4.5G ses ve veri kalitesini iyileştiren bu teknoloji sayesinde, çağrı kurulum oranları yaklaşık yüzde 7, veri iletim oranları ise yaklaşık yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Self Organizing Network - Kendi Kendini Yönetebilen Şebeke (SON) olarak adlandırılan bu teknoloji, şebekelerin parametrelerini gün içinde abone davranışlarına göre kendi kendilerine değiştirip arıza yönetimi yapabilmelerine imkân tanıyor. Şebekede beklenmedik bir şekilde oluşacak herhangi bir problem Yapay Zeka ile algılanarak ekipmanlar ve parametreler uygun değerlere getiriliyor.


- "İlk etapta İstanbul’da TEM ve D100 yollarında aktif hale getirdik"


Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, Türkiye’nin ve dünyanın en geniş 4,5G ağına sahip olan Vodafone’un 5G teknolojisine giden yolda global uzmanlığını Türkiye’ye taşımaya devam ettiğini belirterek, "Vodafone olarak abonelerimize en iyi hizmeti verebilmek için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da mobil iletişimi geleceğe taşıyan adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İş ortaklarıyla birlikte geliştirdikleri çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunan ileri düzey teknolojileri şebekelerinde uyguladıklarını aktaran Rao, şöyle devam etti:

"Yapay zeka ile kendi kendine öğrenebilme yeteneği olan Smart SON teknolojisinin gelişimine katkıda bulunarak bu teknolojiyi Türkiye’de abonelerine sunan ilk operatör olduk. Bu teknoloji, özellikle şehir merkezlerindeki yoğun araç trafiğinin olduğu yollar, kalabalık etkinlik alanları, ticaret bölgeleri ve stadyumlar gibi trafiğin yoğunlaştığı alanlarda fayda sağlayacak. Trafiğin sıkıştığı alanlarda İstanbulluların aldığı ses ve veri hizmetinin kalitesini arttırmayı amaçladığımız bu teknolojiyi, ilk etapta İstanbul’da TEM ve D100 yollarında aktif hale getirdik. Önümüzdeki günlerde tüm yoğun bölgelerde devreye alacağız."

Anahtar Kelimeler:
Smart SONTeknoloji Şehri İstanbulTrafikVodafone
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