Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a 6,5 milyon TL ek gelir

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş JK ile "Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına" imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile kulübe katkı sağlamaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 2014 sonunda hayata geçirilen Vodafone KaraKartal Hareketi’nin 3'üncü yılında, Beşiktaş JK’ya isim ve forma sponsorluklarına ek olarak 6,5 milyon TL katkı sağlandı. Yaklaşık 8 bin krampon, 7 bin forma ve altyapı tesislerine kurulacak 2 saha anlamına gelen bu katkı her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş JK sponsorluğunun başlangıcından bu yana çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Beşiktaşlılık teması etrafında geliştirdikleri ve hızla büyüyen Vodafone KaraKartal Hareketi'nin 3'üncü yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Aksoy, bu hareketle Beşiktaşlı abonelere tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunduklarını kaydetti.

Aksoy, "Hareketimizin kulübe sağladığı katkı son 3 yılda 6,5 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartallı yapmak. Beşiktaş JK’yı ve Beşiktaşlıları Vodafone'un gücüyle kanatlandırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- 3 yılda binlerce ücretsiz maç bileti





Verilen bilgiye göre, Vodafone KaraKartal Hareketi, sadece kulübe değil, taraftara da katkı sağlıyor. Harekete katılan Beşiktaşlı aboneler, çekilişlerle her ay hediye internet, her maçta 236 bilet, her ay 55 imzalı forma, takım uçağıyla deplasmana gitme, antrenman ziyaretleri, Beşiktaş Müzesi’ni indirimli ziyaret etme gibi imkanların yanı sıra Kartal Yuvası’ndan Yemeksepeti’ne çeşitli markalarda özel indirim ve fırsatlardan da yararlanabiliyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi’nin 3’üncü yıl dönümünde seninicinbesiktas.com adresinde özel bir web sitesi de oluşturuldu. Aboneler, hem kendilerine sağladıkları faydaları hem de kulüplerine yaptıkları katkıyı bu siteden takip edebiliyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 TL’lik destek paketi ile takımlarına destek olabiliyor. Ayrıca, takımla birlikte yurt dışına seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ziyareti, şeref turu, imzalı forma gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.