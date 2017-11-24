Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104549
ALTIN
163.711
DOLAR
3.9461
STERLİN
5.2579
EURO
4.6814
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024...

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a 6,5 milyon TL ek gelir

- Vodafone KaraKartal Hareketi'nin 3'üncü yılında, Beşiktaş JK’ya isim ve forma sponsorluklarına ek olarak 6,5 milyon TL katkı sağlandı

Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a 6,5 milyon TL ek gelir

- Vodafone KaraKartal Hareketi'nin 3'üncü yılında, Beşiktaş JK’ya isim ve forma sponsorluklarına ek olarak 6,5 milyon TL katkı sağlandı

24 Kasım 2017 Cuma 11:59
Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a 6,5 milyon TL ek gelir

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş JK ile "Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına" imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile kulübe katkı sağlamaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 2014 sonunda hayata geçirilen Vodafone KaraKartal Hareketi’nin 3'üncü yılında, Beşiktaş JK’ya isim ve forma sponsorluklarına ek olarak 6,5 milyon TL katkı sağlandı. Yaklaşık 8 bin krampon, 7 bin forma ve altyapı tesislerine kurulacak 2 saha anlamına gelen bu katkı her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş JK sponsorluğunun başlangıcından bu yana çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Beşiktaşlılık teması etrafında geliştirdikleri ve hızla büyüyen Vodafone KaraKartal Hareketi'nin 3'üncü yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Aksoy, bu hareketle Beşiktaşlı abonelere tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunduklarını kaydetti.

Aksoy, "Hareketimizin kulübe sağladığı katkı son 3 yılda 6,5 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartallı yapmak. Beşiktaş JK’yı ve Beşiktaşlıları Vodafone'un gücüyle kanatlandırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


- 3 yılda binlerce ücretsiz maç bileti


Verilen bilgiye göre, Vodafone KaraKartal Hareketi, sadece kulübe değil, taraftara da katkı sağlıyor. Harekete katılan Beşiktaşlı aboneler, çekilişlerle her ay hediye internet, her maçta 236 bilet, her ay 55 imzalı forma, takım uçağıyla deplasmana gitme, antrenman ziyaretleri, Beşiktaş Müzesi’ni indirimli ziyaret etme gibi imkanların yanı sıra Kartal Yuvası’ndan Yemeksepeti’ne çeşitli markalarda özel indirim ve fırsatlardan da yararlanabiliyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi’nin 3’üncü yıl dönümünde seninicinbesiktas.com adresinde özel bir web sitesi de oluşturuldu. Aboneler, hem kendilerine sağladıkları faydaları hem de kulüplerine yaptıkları katkıyı bu siteden takip edebiliyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 TL’lik destek paketi ile takımlarına destek olabiliyor. Ayrıca, takımla birlikte yurt dışına seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ziyareti, şeref turu, imzalı forma gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Vodafone KaraKartal Hareketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden 2 il için kar uyarısı
Meteorolojiden 2 il için kar uyarısı
Casper CEO'su Lamprecht, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile buluştu
Casper CEO'su Lamprecht, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile buluştu
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den mesleki teknik eğitime destek
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den mesleki teknik eğitime destek
Abdi İbrahim'den Dünya Demir Eksiliği Günü'ne ilişkin açıklama
Abdi İbrahim'den Dünya Demir Eksiliği Günü'ne ilişkin açıklama
Türkiye'nin F-35 üzerinden tehdit edilmesi temelsiz
Türkiye'nin F-35 üzerinden tehdit edilmesi temelsiz
Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor
Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor
Van'da eğitime kar engeli
Van'da eğitime kar engeli
Jeep'ten sonbahar fırsatları
Jeep'ten sonbahar fırsatları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim