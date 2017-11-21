Vodafone Red Basın Tarifesini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, akıllı telefon ve interneti yoğun şekilde kullanan basın mensuplarının hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını doğru ve tam karşılamak için oluşturduğu Red Basın Tarifesi’ni yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, basın mensuplarının hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını doğru ve tam karşılamak için geliştirdiği Red Basın Tarifesini yeniledi. Yeni “Red 10 Basın Tarifesi” kapsamında, her yöne 1000 dakika, 1000 SMS, Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve 10 GB internet sunulacak.

Basın mensupları, internet kullanımından harcamayan yeni “Vodafone Pass” ayrıcalıklarından da yararlanabilecek. Buna göre, yeni “Red 10 Basın Tarifesi”nde 10 GB internetin yanı sıra “Vodafone Pass İletişim” ve “Vodafone Pass Müzik” paketleri bulunacak. “Vodafone Pass Video” paketi ise 2 ay ücretsiz sunulacak.

Ayrıca, basın mensuplarının yurt dışı seyahatlerinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Her Şey Dahil Pasaport” ürünü de her ay 7 gün boyunca hediye edilecek. Bu sayede basın mensupları 44 ülkede telefonlarını yurt içindeymiş gibi kullanabilecek. "Red 10 Basın Tarifesi", ayda 55 TL karşılığında sunulacak.





- “Basın mensuplarına kolaylık sağlayacağımıza inanıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla abonelerin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde abonelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya özen gösteriyoruz. İşlerinin doğası gereği akıllı telefonları ve interneti yoğun olarak kullanan basın mensuplarının ihtiyaçlarını doğru ve tam karşılamak için geliştirdiğimiz yeni ‘Red 10 Basın Tarifesi’ ile her yöne 1000 dakika, 1000 SMS, Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve 10 GB internet sunuyoruz. Ayrıca, ‘Vodafone Pass İletişim’ ve ‘Vodafone Pass Müzik’ paketlerimiz ile doya doya mesajlaşıp müzik dinleme imkanı veriyoruz. Yeni basın tarifemizde ‘Vodafone Pass Video’ paketimizi de deneme amaçlı olarak 2 ay ücretsiz sunuyoruz. Diğer yandan, sık seyahat eden basın mensuplarının yurtdışı ziyaretlerinde sınırlara takılmamaları için, ‘Her Şey Dahil Pasaport’ ürünümüzü her ay 7 gün boyunca hediye ediyoruz. Yeni ‘Red 10 Basın Tarifesi’nin internetinden yemeyen ‘Vodafone Pass’ paketleri ile basın mensupları için önemli kolaylık sağlayacağımıza inanıyoruz.”

"Red 10 Basın Tarifesi"nden yararlanmak isteyen basın mensuplarının, Sarı Basın Kartı, ilgili basın yayın organının kurum kimliği veya onama kağıdı ile birlikte en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurmaları yeterli oluyor. Yeni “Red 10 Basın Tarifesi”nin aylık 7 gün boyunca ücretsiz “Her Şey Dahil Pasaport” seçeneği müşterilere otomatik tanımlanacak. “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini 7 gün boyunca ek ücret ödemeden kullanabilecek basın mensupları, 7’nci günden sonra günlük 14,90 TL ödeyerek bu hizmetten yararlanmaya devam edebilecek.

Basın mensupları “Vodafone Pass İletişim” paketiyle, WhatsApp, Facebook Messenger ve Vodafone Call+, Message+ uygulamalarını, “Vodafone Pass Müzik” paketiyle Spotify, Karnaval ve Power App uygulamalarını ve “Vodafone Pass Video” paketiyle YouTube ve İzlesene’de izlenen videoları, tarifenin internetinden harcamadan kullanabilecek.

"Red 10 Basın Tarifesi" ile basın mensupları “Vodafone Pass İletişim” ve “Vodafone Pass Müzik” paketlerine herhangi bir talepte bulunmadan, tarifeleri dahilinde sahip olacak. “Vodafone Pass Video” paketi de basın mensuplarına 2 ay ücretsiz sunulacak. “Vodafone Pass Video” deneme sürecini başlatmak için basın mensuplarının "VIDEO2" yazıp 3636’ya SMS göndermesi gerekiyor. Ayrıca, “Vodafone Pass Sosyal” paketi almak isteyen basın mensupları, "SOSYALPASS" yazıp 3636’ya SMS göndererek ayda 12 TL’ye bu paketi de kullanabilecek.