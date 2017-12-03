İSTANBUL (AA) - Vodafone’un “KaraKartal Hareketi” kapsamında Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak hayata geçirdiği buluşmaların ilki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı öncesinde Beşiktaş’ın eski golcüsü Feyyaz Uçar’ın katılımıyla gerçekleşti. Spor Yazarı Kenan Başaran’ın moderatörlüğünde düzenlenen "unutulmayANLAR" buluşmasında Feyyaz Uçar, 1990-91 sezonu lig kupası anılarını anlattı. Buluşmaya Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı.

Vodafone açıklamasına göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak hayata geçirdiği "unutulmayANLAR" buluşmalarının ilkini, Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı öncesinde gerçekleştirdi.

"Vodafone KaraKartal Hareketi" kapsamında düzenlenen buluşmaların ilk konuğu, 16 sezonda 320 lig maçında 170 golle Beşiktaş’ın Türkiye Ligi’ndeki en büyük golcüsü olarak bilinen Feyyaz Uçar oldu. Buluşmaya Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un yanı sıra "Vodafone KaraKartal Hareketi"ne üye aboneler de katıldı.

Vodafone Park’ın içinde yer alan Vodafone Red Lounge’da, Spor Yazarı Kenan Başaran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, büyük maçların büyük golcüsü olarak bilinen Feyyaz, 1990-91 sezonu lig kupası anılarını anlattı. O sezon Beşiktaş’ı 2-0’dan 2-3’lük galibiyete taşıyan isimlerden olan Feyyaz, dinleyicilerle şampiyonluğun hikayesini paylaştı. Söyleşinin sonunda Vodafone Red Lounge’a getirilen 1990-91 sezonu lig kupası bir kez daha Feyyaz’ın ellerinde yükseldi.





- "Benzemez kimse sana Vodafone Park"





Vodafone "UnutulmayANLAR" buluşmasında, 1990-91 sezonunda Beşiktaş’ı Galatasaray karşısında 2-3’lük galibiyete taşıdığı üçüncü golün hikayesini ve o anlarda yaşadıkları aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"O gün maça çok iyi başlamamıştık ve ilk yarıda 2-0 da geri düşmüştük. Ama pes etmeyen, mücadeleyi bırakmayan, yenileneceğine inanmayan bir kadroyla sahadaydık. Önce Ali’nin golleri ile durumu 2-2 yaptık. Sonra bana bir pas geldi. Mehmet benden daha müsait durumdaydı ve topu ona verdim. Mehmet şutunu attı ama top kaleciden döndü. O sırada kademeye girmek isteyen takım arkadaşlarım oldu fakat uzak mesafedelerdi. Ben dönen topu takip ettim ve net bir ayak içi vuruşu ile topu ağlara gönderdim.

O anda neler hissettiğim hep sorulur. İnanın gollerden sonra çok şey hissedilmiyor. 2-3 saniye dünyadan kopuyorsunuz, bir boşlukta hissediyorsunuz kendinizi. En azından bana öyle oluyor. Sonra içinizden koşmak geliyor. Ardından, hele ki bir de galibiyet golünü attıysanız, müthiş bir huzur ve öz güven hissi geliyor."

Vodafone KaraKartal Hareketi’ne üye abonelerden gelen soruları da cevaplayan Uçar, "Dünyada ve Türkiye’de pek çok statta oynadın ya da bulundun. O statlarla Vodafone Park’ı karşılaştırırsan neler söylersin?" sorusuna "Benzemez kimse sana derim. Vodafone Park ambiyansı ile müthiş bir stat. Taraftar sesiyle, gücüyle maça öyle etkin bir şekilde dahil olabiliyor ki… Birçok statta oynadım. Bu stadın keyfi inanın hiçbir yerde yok." cevabını verdi.

Vodafone Park’ın Türkiye’nin ilk akıllı stadı olması nedeniyle de gurur duyduğunu belirten Feyyaz Uçar, "Ben teknolojinin futbola girmesine karşı olanlardan değilim, karşı olanları da pek anlamıyorum açıkçası. Futbolda doğru işler yapılması, doğru kararlar alınması isteniyorsa bence teknolojinin desteği olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde de teknolojinin futbola katkısının giderek artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.









- "Şanlı tarihimizi bu tür etkinliklerle anmaktan memnuniyet duyuyoruz"





Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, "Beşiktaş’ımızın başarı, centilmenlik, rekorlar ve fedakarlıklarla dolu tarihini bu tür etkinliklerle anmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı buluşmada, kulübümüzün sembol isimlerinden sevgili Feyyaz Uçar’la bu heyecan dolu günlere geri dönmek oldukça özeldi. Sportif başarısının yanı sıra, centilmen kişiliği ile de Beşiktaş’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Feyyaz Uçar’a ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan yol arkadaşımız Vodafone’a içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





- "Beşiktaş tarihinin unutulmayanlarını anıyoruz"





Beşiktaş’ın en büyük destekçisi olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Beşiktaş JK sponsorluğumuzun başlangıcından bu yana çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptık. Bu kapsamda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak düzenlediğimiz 'unutulmayANLAR' buluşmaları da Vodafone KaraKartallılara sunduğumuz ayrıcalıklardan biri.

Beşiktaş JK, 114 yıllık tarihi boyunca taraftarlarına ve Türk sporuna unutulmaz an ve anılar kazandırdı. Bu anları ve bu anlarda fark yaratarak bulunan kişileri kulübün unutulmayan değerleri arasında görüyoruz. Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz ünlü buluşmalarımızın ilkini Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Beşiktaş’ta uzun yıllar top koşturan Feyyaz’ın şampiyonluk anılarını dinlemekten büyük keyif aldık. Değerli anılarını bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz."









- Beşiktaş’ın Türkiye Ligi’ndeki en büyük golcüsü





Açıklamada verilen bilgilere göre, Türk futbol tarihinin unutulmaz golcülerinden biri olan Feyyaz Uçar, futbola Avcılar Kulübü’nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı’na geldi. Serpil Hamdi Tüzün yönetimindeki genç takımın en iyilerinden biri olarak sivrilen Feyyaz’ın, A Takım’a geçişi de çabuk oldu. Şeref Stadı’nın tozlu sahasında golün her türlüsünü atan genç yıldız, 1982-83 sezonunda A Takım kadrosuna girdi. Attığı gollerle "Bay Gol" lakabını aldı.

"Metin-Ali-Feyyaz" üçlüsünün en skorer ismiydi. 16 sezonda 320 lig maçında 170 golle, Beşiktaş’ın Türkiye Ligi’ndeki en büyük golcüsü oldu. Derbilere damgasını vuran ünlü forvet, Galatasaray’a 18, Fenerbahçe’ye 16 gol atarak Hakkı Yeten ve Şeref Görkey’in ardından yetişen en büyük golcü olduğunu kanıtladı.

Ayrıca Türkiye Kupası’nda kaydettiği 17 golle tüm zamanlarda bu kupada en çok gol atan Beşiktaşlı unvanını da elde etti. 4 Lig, 3 Kupa, 4 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Feyyaz Uçar, 25 kez A, 3 kez Ümit ve 2 kez Genç Milli Takım formasını giydi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yolunu seçen Feyyaz, Rıza Çalımbay’la birlikte önce Göztepe, ardından Denizlispor’da çalıştı. Feyyaz Uçar, 2002-2003 sezonu başında Lucescu’nun yardımcılığını üstlendi ve Beşiktaş’ın 100. yıldaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.



