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Vodafone'da tarifeler abonelere uyum sağlayacak

- Vodafone'un yepyeni özelliklerle donattığı "Vodafone Uyumlu Tarifeler" sayesinde aboneler, ay sonuna kadar kullanmadıkları içerikleri 3 ay boyunca biriktirerek istedikleri zaman kullanabilecek

Vodafone'da tarifeler abonelere uyum sağlayacak

- Vodafone'un yepyeni özelliklerle donattığı "Vodafone Uyumlu Tarifeler" sayesinde aboneler, ay sonuna kadar kullanmadıkları içerikleri 3 ay boyunca biriktirerek istedikleri zaman kullanabilecek

22 Eylül 2017 Cuma 11:21
Vodafone'da tarifeler abonelere uyum sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone, faturalı aboneleri için 2 yıl önce geliştirdiği "Vodafone Akıl Küpü Tarifeler"i yenileyerek, "Vodafone Uyumlu Tarifeler" adıyla kullanıma sundu. Bu kapsamda ay sonuna kadar kullanılmayan içerikler yanmayacak ve aboneler istedikleri zaman kullanabilsin diye 3 ay boyunca biriktirilebilecek.

Şirketin açıklamasına göre, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan ve "biriktirme" seçeneğiyle dikkati çeken yeni tarifelerde ay sonuna kadar kullanılmayan içerikler yanmayacak. Aboneler, kalan içerikleri 3 ay boyunca biriktirip istedikleri zaman kullanabilecek.

Bu sayede aboneler tarifelere değil, tarifeler abonelere uyum sağlayacak.

Yeni tarifelerde "devretme", "durma" ve "tarife değişikliği" seçenekleri de devam edecek. Buna göre aboneler, ay sonuna kadar kullanmadıkları içerikleri bir sonraki aya devredebilecek, fatura durma özelliğiyle tarife aşımını önleyebilecek ve istedikleri zaman hiçbir ceza ödemeden alt ya da üst tarifeye geçebilecek.

Hepsi internetli yeni tarifeler ayda 25 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.


- "Türkiye'de ilk kez sunulan hizmet"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, faturalı abonelere mobil iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı seçimler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vodafone olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde abonelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya özen gösteriyoruz. Baştan sona yenilediğimiz faturalı portföyümüz 'Vodafone Uyumlu Tarifeler' kapsamında, abonelerimize ay sonuna kadar kullanmadıkları içerikleri istedikleri zaman kullanmak üzere 3 ay süreyle biriktirme seçeneği sunuyoruz. Türkiye'de ilk kez sunulan bu özellik ve tüm diğer durma, devretme gibi seçeneklerimizle abonelerimiz tarifelere değil, tarifeler abonelerimize uyum sağlayacak."

Anahtar Kelimeler:
Vodafone
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