Vodafone’dan genç müzisyenlere FreeZone Stüdyo

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ta Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından birini açacak. Vodafone kuracağı Vodafone FreeZone Stüdyo ile müziğini geliştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen genç yeteneklere destek olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Park’ta düzenlenen tanıtım toplantısında Vodafone olarak, müziğin toplumların gelişim ve dönüşümüne katkı sağladığına inandıklarını belirterek, "Müzik yatırımlarımızda genişbant teknolojilerini kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor, hem de müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında bugüne kadar müziğe 90 milyon TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





- "Yatırımımızın hem gençlerin gelişimine hem de sektörün büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz"





Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından biri olan Vodafone FreeZone Stüdyo ile hem müzik yapan hem de müzik dinlemeyi seven gençlere ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Müziğini daha profesyonel bir seviyeye taşımak isteyen gençler için teknik ve lojistik engelleri ortadan kaldırarak yaptıkları müziği daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı sunacağız. Gençlerimiz, bu stüdyo sayesinde, kaliteli ekipmanlarla ve bir tonmaysterden teknik destek alarak kayıt yapabilecekler. Ayrıca, sevdikleri sanatçıların daha önce başka yerde görmedikleri performanslarını canlı izleyebilecekler.

Böylece Vodafone FreeZone Stüdyo, hem bir 'dijital müzik stüdyosu', hem de bir 'dijital konser sahnesi' olarak hizmet verecek. Yılda binden fazla müzik grubunun stüdyonun olanaklarından faydalanmasını hedefliyoruz. Bu yatırımımızın hem gençlerin gelişimine hem de sektörün büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Vodafone FreeZone olarak, 'müzik' ve 'müzik alanında genç yetenekleri desteklemek' denince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Bu kapsamda, gençlerin yeteneklerini özgürce sergileyebilecekleri alanlarda onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."







- "Türkiye’nin yepyeni dijital konser sahnesi olacak"





Proje ortaklarından GNL Entertainment’ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alp Çağrı Günal, “Vodafone FreeZone Stüdyo, hem ekipmanlarıyla, hem de ekipleriyle amatör müzisyenlere profesyonel kayıt imkanı tanıyan, Türkiye’de müzik üretiminde fırsat eşitliği için atılmış dev bir adım olacak. Aynı zamanda, Türkiye’nin yepyeni dijital konser sahnesi olacak.” bilgilerini verdi.

- “Müzik alışkanlıkları dijitalleşiyor”







Toplantıda söz alan müzik sektörü paydaşı Şafak Ongan da Türkiye müzik sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 258 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, sektörün dijitalleşmesinde yeni döneme girildiğini söyledi.



Ongan şöyle konuştu:



“Müziği satın almıyor, kiralıyoruz. Müzik dinleme alışkanlığı ise streaming yapan dijital platformlardan müzik dinlemek olarak seneler içinde değişti. 2016 yılı itibarı ile dünyada dijital müzik stream gelirleri, dijital müzik download sayısını geçti. Müzik stream servislerinin paralı üye sayısı 2014'e oranla yüzde 40,2 büyürken, ücretsiz stream dinleme ise yüzde 30,6 büyüme sağladı. Dijital gelir, toplam gelirin yüzde 49,7’sini oluşturuyor. Bu trend daha da artacak.”







- Genç müzisyenler isimlerini duyurabilecek





Toplantıda verilen bilgilere göre, Vodafone FreeZone Stüdyo, Türkiye’de müzik yapan tüm gençlere açık olacak. Genç yetenekler, haftanın 6 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek Vodafone FreeZone Stüdyo web sitesi (Freezonestudyo.com) üzerinden online rezervasyon yaptırarak stüdyoda 4 saat boyunca diledikleri gibi çalışabilecek, ses yönetmeninden (tonmayster) teknik koçluk alarak kayıtlarını gerçekleştirebilecek ve stüdyodan çıkarken bu kayıtları alabilecek.



Böylece Vodafone FreeZone Stüdyo, genç müzikseverlere profesyonel kayıt yaparak Türkiye genelinde isimlerini duyurma fırsatı verecek.





- Hedef, yılda bin müzik grubu





Müziğiyle özgürce kayıt yapmak isteyen tüm gençler Vodafone FreeZone Stüdyo’dan sembolik ücretlerle faydalanabilecek. Vodafone FreeZone’lu gençler için stüdyo rezervasyonlarında ve canlı konserlerde yüzde 50 indirim sağlanacak. Stüdyodaki içerikler ise Vodafone FreeZone YouTube kanalından tüm gençlerin erişimine açık olacak. Vodafone’lu gençler, Vodafone’un özel paketleri sayesinde YouTube içeriklerini internet kotalarından düşülmeksizin da kullanabilecek.



Vodafone FreeZone Stüdyo ile rezervasyon aracılığıyla 1 yılda binden fazla müzik grubuna, canlı konserlerle 1 milyonu aşkın kişiye, YouTube kanalındaki içeriklerle de Türkiye genelinde tüm gençlere ulaşılması hedefleniyor.



Toplantının ardından konuşmacılar ve basın mensupları Vodafone FreeZone Stüdyo’yu gezerek genç müzisyen Cenk Oflaz ve arkadaşlarının verdiği mini konseri dinledi.

