Vodafone'dan

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye’nin gençlik markası Vodafone FreeZone, Türkiye’nin “Zenginleştirilmiş Gerçeklik” (Augmented Reality) teknolojisiyle entegre edilmiş, gençlere özel ilk telekom teklifi ile abonelerine hediye internet kazandıracak bir dijital oyun platformu sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için sunduğu tarife portföyünü inovatif ürünlerle geliştirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar “Salla Dolsun” ve “Kafana Göre Saati” gibi ürünlerle gençlerin sürekli bağlantıda olma ihtiyacını hem eğlenceli hem de avantajlı bir şekilde karşılayan Vodafone FreeZone, şimdi de “İnternet Avcıları” ile gençlere ihtiyaç duydukları her an her yerde hediye internet kazandıracak bir dijital oyun platformu sunuyor.

Türkiye’nin “Zenginleştirilmiş Gerçeklik” (Augmented Reality) teknolojisiyle entegre edilmiş, gençlere özel ilk telekom teklifi “İnternet Avcıları” ile sokakta, yolda, okulda ya da kampüste “bit” avına çıkan FreeZone’lular, avladıkça çoğalan onlarca gigabyte sayesinde hiç bitmeyen internet avantajına sahip oluyor.

İnternette sürekli online kalmak isteyen gençlere hem dijital hem de “oyun”lu bir çözüm sunan “İnternet Avcıları”nı Vodafone’lu olmayan gençler de oynayıp “bit” avlayabiliyor. Bu gençler, Vodafone FreeZone’a geçtiklerinde, avladıkları “bit”leri hediye internete çevirebiliyor.

“Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının yanı sıra Google Play ve App Store üzerinden de erişilebilen “İnternet Avcıları” uygulaması 460 bin kullanıcıya ulaştı.





- “Gençlerin dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone ile gençlere yeni fırsatlar sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her segmentin beklentisinin farklı olmasından hareketle oluşturduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla 26 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeyi sürdürüyoruz. Türkiye’nin ‘Zenginleştirilmiş Gerçeklik’ teknolojisi entegre edilmiş, gençlere özel ilk telekom teklifi ‘İnternet Avcıları’ ile FreeZone’lulara ihtiyaç duydukları her an her yerde hediye internet kazandıracak bir dijital oyun platformu sunuyoruz. Oyun oynamanın keyfini hediye internet avantajıyla birleştirdiğimiz bu ürünle gençler için aynı zamanda yeni bir sosyalleşme aracı ve eğlence alanı da yaratıyoruz. ‘İnternet Avcıları’ oyunumuzun internette sürekli online kalmak isteyen, online trendleri yakından takip eden ve dijital oyunlara meraklı olan gençlerimizden büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. FreeZone’lu gençlerimiz, avladıkça çoğalan onlarca gigabyte sayesinde hiç bitmeyen internet avantajına sahip olacak. ‘İnternet Avcıları’ kapsamında genç abonelerimize başka sürprizlerimiz de olacak. Vodafone FreeZone ile gençlerin kendilerine çizdikleri özgürlük yolculuğunda onlara dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.”





- Onlarca gigabyte hediye





“İnternet Avcıları” oyununu tüm aboneler, hangi operatörde olursa olsun, ücretsiz indirip oynayabiliyor. Toplanan “bit”leri hediye internete çevirmek için ise “Vodafone’a geçmek ve 26 yaş altında olmak” gerekiyor. “İnternet Avcıları” oyununa “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden ya da uygulama mağazalarından erişilebiliyor. FreeZone’lular, her an her yerde oyunu açıp etraflarındaki bit’leri görüntüleyebiliyor. Avladıkları “bit”lerin sayısını uygulamadan takip edebilen oyuncular, bu “bit”leri istedikleri zaman hediye internete veya indirimli internet paketine çevirebiliyor.

Avlanan “bit” sayısı arttıkça abonelerin kazanabileceği hediye internet paketinin içeriği ve geçerlilik süresi de artıyor. Örneğin, 300 “bit” toplayan bir abone, 1 saat geçerli 1 GB internet kazanabiliyor, 600 bit toplayan abone 6 saat geçerli 1GB internet kazanıyor. Kullanıcılar, oyun sırasında performanslarını ve deneyimlerini sosyal medya üzerinden de paylaşabiliyor.