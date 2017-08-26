Vodafone'lular Masterpass ile dijital ödemeleri daha kolay yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un Mastercard iş birliğiyle sunduğu Masterpass dijital ödeme çözümüyle, aboneler dijital kanallardan cep lira yükleme ve fatura ödeme işlemlerini artık daha kolay yapabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, abonelerine mobil finansal servisler alanında yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Buna göre Vodafone'un Mastercard iş birliğiyle sunduğu Masterpass dijital ödeme çözümüyle, aboneler dijital kanallardan cep lira yükleme ve fatura ödeme işlemlerini artık daha kolay yapabilecek.

Türkiye'deki operatörler arasında bir ilk olan bu çözümle, Vodafone'lu aboneler dijital ödemelerinde her defasında kart bilgilerini girmek zorunda kalmayacak.

Masterpass çözümünden yararlanmak için kart bilgilerini sisteme bir kez tanımlamak yeterli. Ayrıca, tüm dünyada Masterpass anlaşmalı 300 bini aşkın iş yerinde tek tıkla ödeme yapılabilecek.

Aboneler, TL yüklemek ya da fatura ödemek istediklerinde, Vodafone Online Self Servis ya da Vodafone Yanımda uygulamaları üzerinden kayıtlı kartlarını seçip işlemlerini tamamlayabilecek.

Vodafone ve Mastercard iş birliğiyle TL yükleme ya da fatura ödeme işlemlerini Vodafone Online Self Servis ya da Vodafone Yanımda uygulamaları üzerinden Masterpass sistemine kayıt olduktan sonra gerçekleştiren aboneler, ilk işlemlerine özel 1 hafta geçerli 2 GB internet kazanacak.





- "Online kanallardan yapılan aylık ödeme oranını 2 kat artırmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşmenin en önemli aşamalarından birinin mobil ödeme olanaklarının yaygınlaştığı bir topluma geçmek olduğunu bildirdi.

Vodafone olarak, dijitalleşmenin önemli bir parçası olan dijital ödeme sistemlerinin günlük hayat içinde daha çok yer almasını hedeflediklerini aktaran Aksoy, bu hedefle hayata geçirdikleri Vodafone Cep Cüzdan ve Vodafone Cep Nakit Kart uygulamalarının ardından şimdi de Türkiye'de operatörler arasında bir ilki gerçekleştirip Masterpass dijital ödeme çözümünü abonelerine sunduklarını dile getirdi.

Aksoy, bugün 32 global pazarda 300 binden fazla firmayla hayata geçirilmiş bir çözüm olan Masterpass ile abonelerine online ödemelerini her defasında kart bilgilerini girmek zorunda kalmadan daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapma imkanı sağladıklarının altını çizdi.

Masterpass işbirliğiyle online kanallardan yapılan aylık ödeme oranını 2 kat artırmayı hedefledikleri bilgisini veren Aksoy, "Yenilikçi dijital ödeme teknolojileriyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Masterpass ile tüketiciler daha hızlı alışveriş yapabiliyor"





Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yasemin Bedir ise şirket olarak tüketicilere, kart düzenleyen kuruluşlara ve iş yerlerine en üstün ödeme güvenliği metodunu sunduklarını bildirdi.

Sektör için bir dönüm noktası olan yeni dijital ödeme çözümleri Masterpass ile tüm dünyada milyarlara ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Bedir, "Masterpass ile tüketiciler ister online olarak, ister bir uygulama üzerinden, isterse mağazada olsun, istedikleri yerden dijital ödeme kanallarını kullanarak daha hızlı, basit ve güvenli alışveriş yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bedir, günlük ödemeleri basitleştiren Masterpass çözümünü Vodafone Türkiye işbirliğiyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.





- Kart bilgisini bir kez girmek yeterli olacak





Vodafone aboneleri, "fatura ödeme" ve "cep lira yükleme" olmak üzere iki ayrı seçenek halinde sunulan ödemeler dünyasında, Masterpass çözümüyle Vodafone Online Self Servis ve Vodafone Yanımda uygulamalarında, Masterpass sistemine kart bilgilerini bir kez sadece kayıt olurken ekledikten sonra bir sonraki ödemede tek bir tıkla kart seçimi yaparak ödemelerini tamamlayabilecek.

Daha önce başka bir platformda Masterpass üyeliği yapmış abonelerin ise bu üyeliği Vodafone kanallarında tanınacak ve aboneler mevcutta kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemesini gerçekleştirebilecek.

Gelişmiş güvenlik altyapısıyla dikkat çeken Masterpass çözümü, Mastercard ve diğer ödeme ağlarının kartlarına ait detaylar, kullanıcının ödeme tercihleri dahil tüm ödeme bilgilerini güvenli bir yerde depoluyor.

Bilgi güvenliğini sağlayan tokenizasyon dahil en gelişmiş ödeme güvenliği metotlarından yararlanan Masterpass, bu sayede kart bilgilerinin kopyalanma riskini ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, aboneler ödeme ve kart ekleme işlemlerini, işlem yapılacak kayıtlı kredi kartının bankasından gelen SMS'teki kodu girerek tamamlayabiliyor. Böylece, dolandırıcılık amaçlı çekimler ve kart kopyalanma riski oluşmuyor.