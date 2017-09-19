Volkanik kayaçlardaki Aygır Gölü ziyaretçilerini bekliyor

KARS (AA) - Kars-Göle karayolunda bulunan Aygır Gölü, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Volkanik kayaçlar üzerinde oluşan lav set gölü, Çıldır Gölü'ne de 50 kilometre mesafede yer alıyor.

Zemininde tatlı su kaynakları bulunan gölün, baharda eriyen karlarla suyu yükseliyor.

Martı, yaban ördeği, angut, balıkçıl ve kadife ördek gibi birçok kuşa barınma ve üreme imkanı sağlayan göl, olta balıkçılığı için de elverişli durumda bulunuyor. Göl kenarında gruplar halinde görülebilen sazanlar ile farklı kuşlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Bölgedeki çobanların dinlendirmek için göl kenarına getirdikleri ve buradan su içen hayvanlar da renkli görüntüler oluşturuyor.

Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aygır Gölü'nün kışın tamamen donduğunu söyledi.

"Gölde çözülme alttan başlıyor. Çözülme başlayınca kişneme sesine benzer bir ses çıkardığı için buraya Aygır Gölü adı veriliyor." diyen Doğanay, göl için yönetim planı hazırladıklarını, bölgenin tanıtılması için gelecek günlerde toplantı yapacaklarını belirtti.

MUhabir: Hüseyin Demirci