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VSY Biotechnology'nin yeni CEO'su Özge Altunbaş Göktekin oldu

- Sağlık biyoteknolojisi alanında faaliyet gösteren VSY Biotechnology'nin üst yöneticiliğine Özge Altunbaş Göktekin getirildi

VSY Biotechnology'nin yeni CEO'su Özge Altunbaş Göktekin oldu

- Sağlık biyoteknolojisi alanında faaliyet gösteren VSY Biotechnology'nin üst yöneticiliğine Özge Altunbaş Göktekin getirildi

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:08
VSY Biotechnology'nin yeni CEO'su Özge Altunbaş Göktekin oldu

İSTANBUL (AA) - Sağlık biyoteknolojisi alanında faaliyet gösteren VSY Biotechnology'nin yeni üst yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin oldu.

VSY Biotechnology açıklamasına göre şirkette üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Buna göre Özge Altunbaş Göktekin, VSY Biotechnology'nin yeni CEO'su oldu.

VSY Biotechnology'nin, 2000 yılından bu yana çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış olan Göktekin, son olarak şirketin Yurtdışı Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Özge Altunbaş Göktekin'in uzun yıllardır sergilediği özverili ve başarılı çalışmaları ile şirketin gelişmesinde önemli katkıları bulunduğunu, bundan sonra yeni görevinde de başarılarının artarak devam edeceğine inandığını bildirdi.

Göktekin ise yeni görevine başlarken şirketteki ilk günü gibi heyecanlı olduğunu belirterek, VSY Biotechnology Ailesi ile birlikte yol almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başarıda anahtar unsurlara yönelik, "Çok çalışmak, motivasyon ve azim çok önemli; fakat tek başına yeterli değil." ifadelerini kullanan Göktekin, başarı için stratejik hedefe tüm ekibin odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Göktekin, birbirine ve başaracağına inanan ekibin her daim gelişmeye, yeniliğe ve öğrenmeye açık ekip üyeleri ile her alanda, tüm süreçlerinde "sürdürülebilirlik" unsurunu esas alması gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşlerini de paylaştı:

"VSY Biotechnology olarak müşterilerimiz, iş ve çözüm ortaklarımız ile iyi bir iletişimimiz var. Hızlanma çağının gerekliliklerine uygun bir şekilde, sürdürülebilir inovasyon kavramı tüm proseslerimizde geçerli. Ayrıca biyoteknoloji şirketi olarak yüksek katma değerli ürünler üreterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlarken; Ar-Ge ekibimiz en teknolojik, en yenilikçi buluşlarla insan sağlığına hizmet sunmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
VSY Biotechnology
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