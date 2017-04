Yabani ; Evcil Hayvan Portalı : Patipuf.net

Günümüzde insanlarla birlikte yaşamaya alışmış ve hatta duygularına ortak olmayı başaran evcil hayvan lardan kedi ve köpekler, pek çok duyarlı insan tarafından beslenmekte ve bu şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. Sevimlilikleri, dostlukları ve verdikleri huzurla insanların her daim yanında olan köpek ve kediler, yine insanlar tarafından düzenlenen ve desteklenen sosyal sorumluluk projeleri ile destekleniyor ve koruma altına alınıyorlar.Söz konusu sosyal sorumluluk projeleri evcil hayvanları, yabani hayvanları ve hayvan severleri kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk projesine dâhil olan kişiler, kurum ve kuruluşlar, hiçbir ticari amaç edinmeyen, tamamıyla gönüllü kimseler tarafından kurulmuşlardır.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmet veren patipuf.net, hayvanlara sahip çıkma, yapılan kötü muamelelere ve her türlü olaylara tepki gösterme, hayvan severler arası bağ oluşturma ve koruma, bilgilendirme amacı taşıyan çalışmalarla hayvan severleri bilgilendirme ve hayvanları konu edinen haberleri, ilanları ve makaleleri hayvan severlere ulaştırma gibi hizmetleri misyonuna dâhil etmiştir.Son dönemlerde hayvanlara karşı yapılan haksızlık, kötü muamele, şiddet, işkence ve bilinçli ve bilinçsiz tüm durumlarda hayvanları sahiplenen patipuf.net, bu olayları gündeme getirerek ve medya gücünü kullanarak hayvan severlerin ihtiyaç duyduğu mekanizmayı sağlamaktadır. Ayrıca bir konunun ihtiyaç hâlinde pek çok kesime ulaşmasına, gerektiği takdirde toplumun desteğini almasına ve toplumun tepkisinin duyurulmasına hizmet etmektedir.Evcil hayvan ve yabani hayvanlar konusunda bilgilendirici, geliştirici ve yön verici içerikler barındıran patipuf.net, hayvan severlerin kedi veya köpek sahiplenmesine de olanak sağlamaktadır. Yayınlanan makalelerle ihtiyaç sahibi hayvanların topluma duyurulması, hayvanların beklentileri ve yapılması gerekenler ve gönüllü hayvan severlerin uzattığı yardım eline aracı olmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda insanlardaki hayvan sevgisini arttırmak için beğenilen, tavsiye edilen ve fenomen olan eğlenceli içerikler ile söz konusu görevi üstlenmektedir.Patipuf.net sosyal sorumluluk projesi olmakla birlikte hiçbir ticari amaç gütmemektedir. Fakat internet ortamında barınabilmek, hizmetlerini sürdürebilmek ve yapısını güçlendirebilmek için, her web sitesi gibi maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle sponsorluk ve reklam alımlarına açık bir sosyal sorumluluk projesine dâhil kuruluştur.