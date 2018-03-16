Yağışlar barajları doldurdu çiftçinin yüzünü güldürdü

BURSA (AA) - Ülke genelinde son bir haftadır aralıklarla etkili olan yağmurlar, hem ekime hazırlanan toprakların su ihtiyacını karşıladı hem de barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 100'lere kadar taşıdı.

AA muhabirinin, DSİ Genel Müdürlüğü ve bazı ilgili bölge müdürlüklerinden aldığı bilgiye göre, son günlerdeki yağışların ardından Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Balıkesir'deki barajlarda doluluk oranları yüzde 90'nın üzerine çıktı.

Bursa'da Doğancı ve Nilüfer, Balıkesir'de İkizcetepeler ve Ardıçtepe, Çanakkale'de Atikhisar ve Bayramiç barajlarında doluluk oranları yüzde 100'lere ulaşırken, Kütahya ve Eskişehir'in su ihtiyacını karşılayan Porsuk barajında ise oran yüzde 90 olarak ölçüldü.

Barajların doluluklarının yanı sıra yağışlar, tarlalarını ekime hazırlayan bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yağış sorunu yaşanırken, Çanakkale ve ilçelerini kapsayan bölgenin güzel yağmur aldığını söyledi.

Bölgedeki baraj ve göletlerin birçoğunda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten Kaya, "Bir iki göletimizde su seviyesi düşük ancak yağış beklediğimiz nisan ayına da girmemiş olmamızdan dolayı herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Yağışların iyi olmasının üreticileri mutlu ettiğini dile getiren Kaya, "Son yağışlardan üreticimiz gayet memnun. İnşallah bu, hasat zamanında verimlere de yansıyacaktır. Bu yıl yağışlar bölgemiz için gayet yeterli oldu. Geçmişte çok kurak geçirdiğimiz yıllar da oldu. Yaz mevsiminde gayet rahat sulu tarım yapabileceğimiz bir ortam oluştu. Bu da üreticimiz açısından gayet olumlu bir durum." diye konuştu.

Hububat açısından önemli

Eskişehir'in Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da özellikle son haftalarda ülke genelindeki yağışların kendilerini de sevindirdiğini aktardı.

Son dönemdeki yağışların hububatın köklenmesinde etkili olacağını anlatan Buluşan, "Kışı yağışsız geçirdik ve kuraklık korkumuz bu son yağışlarla bir nebze olsun dindi. Eskişehir hububat üretiminde Konya'dan sonra gelen önemli kentlerden birisi. Eskişehir'deki yağışlar dolayısıyla arpa ve buğday bir haftada 3-4 santimetre gelişti. Tarlasını ekime hazırlayanlar için de iyi oldu, toprak şimdilik ihtiyacı olan suyu aldı." diye konuştu.

Buluşan, şubat ayının Eskişehir için güzel geçtiğini vurgulayarak, "Karı aratmayacak bir yağmur aldık. Mart ve nisan ayları bizim için önemli. Köklenme ve boylanma başladığında yağmura daha çok ihtiyaç var. 15 Mart'tan sonra gübrelemeye geçilecek. Bu sırada yağış az olursa ekinlerden gelişim azalır. Bu yıl yağışlar böyle devam ederse, doğru gübrelemeyle de hububat veriminde artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuraklık endişesi kalmadı

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat ise kentte bu yıl ocak ve şubat ayının kendileri açısından kurak geçtiğini, martta ise yağışların başladığını belirtti.

Son günlerdeki yağışların çiftçilerin kuraklık endişelerini giderdiğini vurgulayan Sözat, şunları kaydetti:

"Nisan ve mayısta güneş ile birlikte ürün yağış da ister. Biz şu an için sıkıntılı bir durum görmüyoruz. Ürünler nisan ve mayıs döneminde de gerekli yağmuru alırsa rekoltede bir düşüş yaşanmaz. Bu aşamada hububat üretiminde bir problem görülmüyor, barajlardaki sular ile ihtiyaçları giderilebilir. Ancak sebze ve meyve üretiminde yağışa ihtiyaç var."

Bursa'nın Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da kış aylarında tarım açısından bekledikleri yağışın düşmediğini söyledi.

Yenişehir’de 7 gölet ve bir barajdan sulama yaptıklarını belirten Aktaş, "Bu yıl su seviyesi genelde düşüktü. Son yağışların ardından seviyenin yükseldiğini görüyoruz. Hem bu durum hem de ekim için toprağın ihtiyaç duyduğu suya kavuşması çiftçiyi sevindirdi. Ümidimiz yağışların devam etmesi ve bize su temin eden baraj ve göletlerdeki doluluk oranının daha da artmasıdır." dedi.