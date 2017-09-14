Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti

NABLUS
İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nablus’un güneyindeki Yitzhar yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin Buriyn beldesinde Filistinli çiftçilere ait 27 verimli zeytin ağacını kestiğini" belirtti.
Nablus’un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.
Muhabir: Eshat Fırat