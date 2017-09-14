Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti

NABLUS

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nablus’un güneyindeki Yitzhar yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin Buriyn beldesinde Filistinli çiftçilere ait 27 verimli zeytin ağacını kestiğini" belirtti.

Batı Şeria'nın bazı kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor., zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle de zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Nablus’un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.

Muhabir: Eshat Fırat