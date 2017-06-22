Doktorlar hastalarını tedavi ederken, teşhis koyarken mesleki şartlarını yerine getirmeli, hastasına değer vermek, tıp biliminin kurallarını göz önünde bulundurarak tedavi esnasında hastasını her türlü gereksiz riskten korumak zorundadır.
Yanlış bir tedavi sonucunda yaşanabilecek istenmeyen durumlarda hasta veya yakınlarının ilk olarak savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Daha sonra ise bu konuda uzman bir avukatın yardımıyla yanlış tedavi sonucu tazminat davası açılmalıdır. Açılan davada doktorun hizmet kusuru mu yoksa kişisel kusur mu işlediği araştırılacak ve tanıkların dinlenmesi, gerekli belgelerin mahkemeye teslim edilmesi ile hakim gerekli kararı verecektir. Eğer yapılan hata kişisel kusurdan kaynaklanıyorsa davada adli yargı yoluna gidilir.
Hastanın ya da yakınlarının açtıkları yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarında tıbbi uygulama hatalarına göre hekimin kusuruna karar verilmektedir. Tıbbi uygulama hataları istenmeyen sonuç, izin verilen risk ve bakım standardı olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştır. İstenmeyen sonuç yapılan uygulamalar sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar sebebiyle olabilmektedir. Durumun istenmeyen sonuç olup olmadığı tıbbi bilirkişilerin yapacağı incelemeler sonucunda kesinleşmektedir. İzin verilen risk durumu ise hekimin hastanın yararını göz etmesi sonucunda olabilecek komplikasyonları tahmin etmesi durumudur. Eğer hekim bu durum hakkında hastayı bilgilendirmiş ve hastanın onayını almışsa yanlış tedavi sebebiyle tazminat ödenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bakım standardı ise hastanın hizmet verilen kurumun yetersiz kalması sebebiyle zarar görmesi olarak belirtilmiştir.
Hekime karşı açılacak olan doktor hatası nedeniyle tazminat davası kapsamında cezai sorumluluk hekimin kamu personeli olması ya da özel bir hastanede hizmet veriyor olması durumlarında farklılık göstermektedir. Kamu hastanelerinde görevli olarak çalışmakta olan hekimler hakkında soruşturma açılabilmesi için amirinin izin vermesi gerekmektedir.
Eğer kamu hastanesinde çalışan bir hekimin yanlış tedavi uygulaması söz konusu ise hekimin bu davranışından devlette sorumlu tutulmaktadır. Hastane yönetiminin eleman seçiminde başarısız olması ve devletin halkına iyi hizmette bulunacak bir personel seçimi yapamamış olmaması sebeplerinden kaynaklık olarak yanlış tedavi sonucu tazminat davalarında yanlış tedavi kamu hastanelerinde gerçekleştiyse devlette sorumlu tutulmaktadır.
Hekimin uygulamış olduğu yanlış bir tedavi sonucunda hastanın karşı karşıya kaldığı sonuçların büyüklüklerine göre tazminatmiktarları değişmektedir. Eğer yanlış tedavi sonucunda hasta hayatını kaybederse, hastanın mirasçıları tazminat davası açabilirler. Hekime maddi tazminat, manevi tazminat davaları mağdur kişilerce açılabilmektedir. Maddi tazminat davalarında uygulanan yanlış tedavi sonucunda hastanın maruz kaldığı komplikasyonlar, yan etkiler ve rahatsızlıkların tedavisi için ödenen tüm hastane, tedavi, bakım masrafları ve eğer hasta çalışıyorsa tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamamasından kaynaklı olarak uğradığı zararı hekimden talep edebilir. Yanlış tedavi sonucu tazminat davalarında hasta uygulanan yanlış tedavi sonucunda yaşamak zorunda kaldığı acı, ıstırap, üzüntü, keder gibi durumların bir nebzede olsa giderilebilmesi için ayrıca manevi tazminat davası da açabilmektedir.