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Yapı Merkezi, Tanzanya’da dev projenin temelini attı

- Tanzanya'nın başkenti Dodoma’da Morogoro-Makutupora demir yolu hattı için temel atma töreni düzenlendi

Yapı Merkezi, Tanzanya’da dev projenin temelini attı

- Tanzanya'nın başkenti Dodoma’da Morogoro-Makutupora demir yolu hattı için temel atma töreni düzenlendi

14 Mart 2018 Çarşamba 15:04
Yapı Merkezi, Tanzanya’da dev projenin temelini attı

DODOMA (AA) - Türk inşaat firmalarından Yapı Merkezi, Tanzanya’da 1.9 milyar dolarlık Morogoro-Makutupora demir yolu hattı inşaatının temelini attı.

Başkent Dodoma’daki Ihumwa tren istasyonunda düzenlenen temel atma törenine Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, Başbakan Kassim Majaliwa, Ulaştırma, Bayındırlık ve Haberleşme Bakanı Makame Mbarawa, Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu da katıldı.

Açılış töreninde konuşan Devlet Başkanı Magufuli, tıpkı ilk kısmı gibi şimdi de projenin ikinci kısmının temel atma törenine katıldığını dile getirdi. Demir yolu hattının hem Tanzanya hem de bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığını belirten Magufuli, demir yolunun diğer ulaşım araçlarına kıyasla daha ucuz olduğunu hatırlattı.

Proje sayesinde doğrudan 30 bin kişinin istihdam edileceğini ve yan işlerle bilikte 600 bin kişinin geçimine katkıda bulanacağını söyleyen Magufuli, bu projenin Tanzanyalıların geleceği olduğunu belirtti.

Magufuli, demir yolunun yanı sıra ülkenin Darüsselam, Tanga ve Mtwara limanlarını büyütmeyi ve başkent Dodoma'da da büyük bir havalimanı inşa etmek istediklerini ifade etti.

Büyükelçi Davutoğlu ise dünyada demiryolu inşa şirketleri arasında ilk 10 sırada yer aldığını belirtti.

“Bu projeyle Tanzanya’nın rüyası bir gerçek olacak.” diyen Davutoğlu, hattın bölge ülkelerinin ve Tanzanya’nın ekonomik gelişmesine büyük katkıda bulanacağını kaydetti.

Yapı Merkezi, Afrika’da Etiyopya, Senegal, Fas, Cezayir ve Tanzanya gibi ülkelerde demiryolu ve hafif raylı sistem inşa ediyor.

Tanzanya’nın planladığı Darüsselam-Mwanza arasındaki 1.224 km uzunluğunda yüksek kapasiteli demiryolu yatırımı 5 aşamadan oluşuyor.

İlk önce 1,2 milyar dolarlık Darüsselam-Morogoro hattının ihalesini alan ve inşasına başlayan Yapı Merkezi, 1.9 milyar dolarlık Morogoro-Makutupora hattıyla birlikte ülkede toplam 3.1 milyar dolarlık iş üslendi.

Şirket aldığı bu ihalelerle Tanzanya’yı 2017 yılında Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası pazarda en fazla iş aldığı ülke konumuna getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Tanzanya
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