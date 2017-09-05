Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109357
ALTIN
147.136
DOLAR
3.4381
STERLİN
4.4624
EURO
4.0904
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler...
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Fenerbahçe'de Robin Van Persi'e şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da

Yapımcı Demirtaş: Çocuk ve aile filmi açığımız var

Yapımcı Demirtaş, "Çocuk ve aile filmleriyle alakalı araştırma yaptığımızda, çok uzun zamandır bu tarz filmlerin olmadığını, böyle bir açığın olduğunu tespit ettik." dedi.

Yapımcı Demirtaş: Çocuk ve aile filmi açığımız var

Yapımcı Demirtaş, "Çocuk ve aile filmleriyle alakalı araştırma yaptığımızda, çok uzun zamandır bu tarz filmlerin olmadığını, böyle bir açığın olduğunu tespit ettik." dedi.

05 Eylül 2017 Salı 14:58
Yapımcı Demirtaş: Çocuk ve aile filmi açığımız var

İSTANBUL (AA) - "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Reaksiyon", Kurtlar Vadisi Pusu", "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" gibi dizi ve filmlerin yönetmenliğini yapan Onur Tan'ın yazıp yönettiği aile filmi "Bal Kaymak"ın çekimleri Makedonya'da tamamlandı.

Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda senaryolaştırılan filmde, Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Filiz Ahmet, Melissa Yıldırımer ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız rol aldı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Big Play Entertainment'ın ortaklarından Sertaç Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok az aile filmi çekildiğini ifade ederek, içinde dram ve komedi ögeleri olan bir aile filmi yaptıklarını dile getirdi.

Teknolojiden uzak bir hayatın yaşanabildiğinin filmde gösterildiğini aktaran Demirtaş, teknolojinin insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ancak onsuz da yaşanabileceğini söyledi.

Demirtaş, çekimler için Makedonya'ya gittiklerini sözlerine ekleyerek, Lazaropole, Ohri ve Üsküp'te çekim yaptıkları bilgisini verdi.

"Ekip özveriyle çalıştı"

Kadroda tanınmış ve değerli oyuncuların yer aldığını vurgulayan Demirtaş, "Oyuncular ve yönetmenimiz Onur Tan ile ekibi büyük bir özveriyle çalıştı. Bu kadronun başaramayacağı herhangi bir iş olabileceğini zannetmiyorum ama bu bize nasip oldu. Bunun da gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sertaç Demirtaş, yaklaşık 2 senedir görev yaptığı TÜRSAK Vakfı'nda bu yıl 14. Çocuk Filmleri Festivali'ni yaptıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Çocuk ve aile filmleriyle alakalı araştırma yaptığımızda, çok uzun zamandır bu tarz filmlerin olmadığını, böyle bir açığın olduğunu tespit ettik. Ortağımla birlikte sektörün bu alandaki eksikliğini gördükten sonra da bu alana yönelelim dedik. Çünkü çok ciddi bir aile ve çocuk kitlesi var. Bizlerin de çocukları var. Çocuk filmlerine gittiğimizde genelde hep yabancı filmler oluyor. Aileler birbirlerine, 'Sen gitsen' diyor ama bu, ailelerin birbirine tavsiye edebileceği, annenin babaya, babanın nineye, ninenin dayıya 'Keşke siz de gitseydiniz' diyebileceği bir film oldu. Dolayısıyla biz küçücük de olsa aile ve çocuk filmlerine ve sektöre katkımız olsun istedik. Başlangıcımız buradan oldu ve bundan sonra da sektörün eksik veya tamamlanması gereken kısımlarını doldurmaya yönelik değişik projeler yapmak istiyoruz. Türk toplumunun örf, adet, gelenek ve görenekleri çok önemli. Yabancı menşeli filmlerde, çizgi ve animasyon filmlerinde, uzun metrajlı filmlerde bize çok yakın olmayan bazı unsurların kullanıldığını görüyoruz. Bu ve bundan sonra yapacağımız filmler biraz daha bunlardan ayrışmış olacak ve farkındalık yaratacağına inandığımız projeler gerçekleştireceğiz."

"Sette aile ortamı vardı"

Yapımcı Mehmet Yıldırım da teknolojinin ve internetin olmadığı, yediden yetmişe tüm sinemaseverlerin severek ve zevkle izleyebileceği bir film yaptıklarını belirterek, "Teknolojik imkanlar, aletler, cep telefonları, diz üstü bilgisayarlar olmadan da insanların hayattan, yaşamdan zevk alabildiğini gösterdi. Zaten eskiden de böyleydi. Çok da lezzetli yaşıyorduk çocukluğumuzda. Bizden önce büyüklerimiz de bu şekilde yaşıyordu. Bu film biraz da nostalji kokan bir film oldu. İnşallah herkes de severek izler." diye konuştu.

Çekimlerin köyde yapılmasından dolayı bazı zorluklar yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, uyumlu bir kadro görev yaptığı için sette aile ortamı olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Bal KaymakKültürSinema
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü
Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü
4 bin 900 öğretmenin özür grubu ataması yapıldı
4 bin 900 öğretmenin özür grubu ataması yapıldı
AÜ Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor
AÜ Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor
Havalimanında leylek sürüsü önlemi
Havalimanında leylek sürüsü önlemi
Katar'ın en büyük limanı açıldı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
İzmir'deki hizmetlerin açılışını Başbakan Yıldırım yapacak
İzmir'deki hizmetlerin açılışını Başbakan Yıldırım yapacak
Deyrizor'daki DEAŞ kuşatması kırıldı
Deyrizor'daki DEAŞ kuşatması kırıldı
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim